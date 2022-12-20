"Нафтогаз" планує збільшити видобуток газу наступного року на 1 мільярд кубометрів, – Чернишов

НАК "Нафтогаз України" планує наступного року збільшити видобуток газу на 1 млрд кубометрів – до 13,5 млрд кубометрів.

Про це повідомив голова правління компанії Олексій Чернишов, передає Forbes.

Цей рік "Нафтогаз" планує завершити з видуботком близько 12,5 млрд кубометрів. Але через втрати від обстрілів, показник може бути скоригованим. Оцінка збитків – $700 млн.

"Це те що ми не змогли видобути через обстріли плюс пошкодження інфраструктури", – каже Чернишов в інтерв’ю виданню, додавши, що левова частина цієї суми – це збитки за жовтень-грудень.

Приватні видобувники в наступному році мають добути понад 5 млрд кубометрів.

За словами очільника "Нафтогазу", якщо в наступному році загальний видобуток складе понад 18,5 млрд кубометрів, Україна зможе обійтись без імпорту, або з мінімальним імпортом.

Але зараз приватним компаніям не вигідно нарощувати, каже Чернишов.

"Податки і рента мають бути такими, щоб приватникам було вигідно збільшувати видобуток, – зазначив він. – Моє завдання знайти таку модель разом з урядом, профільним комітетом Верховної ради. Зараз видобуток збитковий через діючу ренту".

Як повідомлялося, Кабмін передав "Нафтогазу" 12,7 млрд грн від уряду Канади на закупівлю газу.