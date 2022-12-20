"Укрзалізниця" домовилася з кредиторами про відстрочку виплат за євробондами на $300 мільйонів

Власники єврооблігацій "Укрзалізниці" на $300 млн із погашенням у 2026 році погодилися з пропозицією українського залізничного оператора відстрочити всі виплати за ними на два роки.

Про це йдеться у повідомленні емітента цих паперів Rail Capital Markets plc, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно із ним, до закінчення терміну голосування 16 грудня 2022 року необхідний кворум для зборів було досягнуто і отримано інструкції в кількості, достатньої для надання необхідної згоди.

Водночас "Укрзалізниця" зазначає, що ці результати є попередніми, а остаточні результати будуть оголошені після зборів власників єврооблігацій із погашенням у 2024 році 21 грудня, заяви від яких приймаються до 20 грудня включно.

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Як повідомлялося, раніше "Укрзалізниця" звернулася з проханням до власників своїх єврооблігацій з погашенням у 2024 та 2026 роках відстрочити всі платежі за ними на 24 місяці.

Термін погашення єврооблігацій-2024 пропонується перенести з 9 липня 2024 року на 9 липня 2026 року, а єврооблігацій-2026 – з 15 липня 2026 року до 15 липня 2028 року, виплата купонів щодо кожного з випусків здійснюється раз на півроку.

Компанія, на відміну від держави, яка раніше домовилася про відстрочку виплат за своїми єврооблігаціями на два роки, пропонує винагороду за згоду відстрочити виплати у розмірі 0,5% від номіналу.

На відстрочені купонні платежі також нараховуються відсотки за поточними ставками, які емітент може або виплатити повністю або частково у зазначені два роки, або капіталізувати.

У документах також зазначається, що "Укрзалізниця" має намір однаково ставитись до власників обох випусків облігацій, проте залишає за собою право відмовитися від "перехресної умови" у будь-який час до оголошення результатів.