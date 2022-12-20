У Росії стався вибух на магістральному газопроводі для експорту газу до Європи через Україну (оновлено)

У Чувашії (Росія) виникла масштабна пожежа внаслідок вибуху на магістральному газопроводі у Вунарському районі, неподалік від селища Калинино.

Як повідомили РБК у пресслужбі очільника регіону, вибух стався на магістральному газопроводі Уренгой – Помари – Ужгород.

Головне управління МНС у Чувашії близько 14:20 повідомило, що факельне горіння на газопроводі припинено.

"Встановлено, що прорив стався під час проведення планових ремонтних робіт на ділянці магістрального підземного газопроводу Уренгой – Помори – Ужгород діаметром 1420 мм", – повідомили у російському МНС.

Місцева влада повідомляє, що внаслідок вибуху троє людей загинули, одна особа постраждала. За даними російських ЗМІ, вони проводили роботи на газопроводі.

Голова Чувашії Олег Ніколаєв повідомив, що терміни відновлення прокачування газу пошкодженою ділянкою трубопроводу Уренгой-Помари-Ужгород буде встановлено після завершення роботи екстрених служб.

Згодом у дочірній компанії "Газпрому" – "Газпром трансгаз Нижній Новгород" – уточнили, що попри аварію транспортування газу споживачам забезпечується в повному обсязі паралельними газопроводами. Причини події встановить спеціально створена комісія.

Після появи інформації про вибух на газопроводі вартість ф’ючерса на газ із постачанням у січні в Європі на біржі ICE зросла до 114,32 євро за МВт-год, однак згодом ціни опустилися до 106 євро за МВт-год, що на 2,34% нижче ціни закриття торгів напередодні.

Газопровід Уренгой – Помари – Ужгород – це російський експортний газопровід, побудований на початку 1980-х років. Ним газ транспортується із Західного Сибіру до Європи. Газопровід перетинає російсько-український кордон у районі ГВС "Суджа".