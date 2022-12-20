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Новини Енергетика
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У Росії стався вибух на магістральному газопроводі для експорту газу до Європи через Україну (оновлено)

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чувашія

У Чувашії (Росія) виникла масштабна пожежа внаслідок вибуху на магістральному газопроводі у Вунарському районі, неподалік від селища Калинино.

Як повідомили РБК у пресслужбі очільника регіону, вибух стався на магістральному газопроводі Уренгой – Помари – Ужгород.

Головне управління МНС у Чувашії близько 14:20 повідомило, що факельне горіння на газопроводі припинено.

"Встановлено, що прорив стався під час проведення планових ремонтних робіт на ділянці магістрального підземного газопроводу Уренгой – Помори – Ужгород діаметром 1420 мм", – повідомили у російському МНС. 

Місцева влада повідомляє, що внаслідок вибуху троє людей загинули, одна особа постраждала. За даними російських ЗМІ, вони проводили роботи на газопроводі. 

Голова Чувашії Олег Ніколаєв повідомив, що терміни відновлення прокачування газу пошкодженою ділянкою трубопроводу Уренгой-Помари-Ужгород буде встановлено після завершення роботи екстрених служб.

Згодом у дочірній компанії "Газпрому" – "Газпром трансгаз Нижній Новгород" – уточнили, що попри аварію транспортування газу споживачам забезпечується в повному обсязі паралельними газопроводами. Причини події встановить спеціально створена комісія.

Після появи інформації про вибух на газопроводі вартість ф’ючерса на газ із постачанням у січні в Європі на біржі ICE зросла до 114,32 євро за МВт-год, однак згодом ціни опустилися до 106 євро за МВт-год, що на 2,34% нижче ціни закриття торгів напередодні.

Газопровід Уренгой – Помари – Ужгород – це російський експортний газопровід, побудований на початку 1980-х років. Ним газ транспортується із Західного Сибіру до Європи. Газопровід перетинає російсько-український кордон у районі ГВС "Суджа".

Автор: Юлiя Недашківська
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фактично тільки півроку паРаша без запчастин від "гєйропьі" та "праклятьіх пиндосав", а все вже сиплеться, палає та зривається.
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20.12.2022 15:50 Відповісти
Парашка может сама подорвать газопровод чтобы сославшись на форс-мажор оставить Украину и ЕС безгаза. И Украине будет очень тяжело без этого газа:ведь технологии реверса газа с Западных хранилищ на центр,север и Восток Украины-пока нет
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20.12.2022 16:07 Відповісти
газу в газосховищах України і усього ЕС достатньо !!! Німетчина побудувала і ввела в експлуатацію 2 LNP термінали для отримання газу зі США, країн Близького Сходу (Саудівського пів-острова), Північної Африки, Півд.Америки !!! кацапській недо-газ Європі вже майже не потрібен, а дуже скоро буде не потрібен взагалі !!!
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20.12.2022 16:13 Відповісти
Вы внимательно читаете? В Украине НЕТ ТЕХНОЛОГИИ отправить газ против обычного потока. Тоесть с Запада Украины на Восток,Юг,Север. Это нужно делать ФИЗИЧЕСКИЙ реверс газа-тоесть разворачивать газонасосное оборудование в противоположную стороню. и это повлечет огромные затраты.
Ну и в газохранилищах Украины-не весь газ принадлежит Нафтогазу. Часть его-это собствееность частных компаний и народ Украины на него расчитывать не должен(ну или заплатить по европейской цене под тыс долларов за тыс кубов-думаю наррд такую цену не потянет)
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20.12.2022 16:50 Відповісти
Поцікавтесь "газовою війною 2008-2009" і які можливості / маршрути реверсу по українській ГТС були впроваджені під час і після неї. Не те щоб питання вирішено у повній мірі, але при припиненні подачі зі сходу газовики знають що робити. А от ваша ЗРАДА капсом щоб що ?
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20.12.2022 17:35 Відповісти
На росії під Новий рік, завжди якісь проблеми із поставками газу... Совпадєніє !?
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20.12.2022 20:08 Відповісти
Ага, "плановых работ". Планових, як на СП2?
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20.12.2022 20:21 Відповісти
Не цю магістраль треба підривати. Силу Сибіру треба, яка газ на Китай гоне. Хай вузькоокові померзнуть.
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20.12.2022 23:49 Відповісти
 
 