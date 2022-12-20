Нацбанк застосував заходи впливу до 18 надавачів фінпослуг

Національний банк застосував заходи впливу до двох ломбардів, 11 фінансових компаній і п’яти лізингодавців.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Так, до ПТ "Ломбард "Віста" ТОВ "Ай-Ті 911" і Компанія" та ПТ "Ломбард "Сміла – Кредит – Центр" Косенко і Компанія" застосовано захід впливу у вигляді зобов’язання усунути порушення та їх причини у строк до 20 січня 2023 року.

Захід впливу застосовано через невиконання ломбардами вимог законодавства щодо підтримання мінімально встановленого розміру власного капіталу. Про це свідчать дані їхньої звітності за 9 місяців 2022 року.

Крім того, ТОВ "ФК "Комфорт Фінанс", ТОВ "ФК "Верона", ТОВ "ФК "Фінгруп Фактор", ТОВ "ФК "Проксима" тимчасово зупинили дію ліцензій на надання фінансових послуг.

Ці фінансові компанії не виконали вимоги законодавства щодо підтримання мінімально встановленого розміру власного капіталу у третьому кварталі 2022 року. Компанії зобов’язані усунути порушення до 20 січня 2023 року.

Також ТОВ "ФК "Конкорд Факторинг" та ТОВ "Ізі Фінанс" тимчасово зупинено дію ліцензій на надання гарантій із наданням можливості у строк до 20 січня 2023 року усунути порушення, що стало причиною для тимчасового зупинення ліцензії.

Дані звітності за третій квартал року свідчать, що на ринку гарантій "Конкорд Факторинг" не дотримується обов’язкового фінансового нормативу запасу ліквідності, а "Ізі Фінанс" – обов’язкових фінансових нормативів запасу ліквідності та максимального ризику на одну особу або пов’язаних осіб.

Водночас за неподання звітності до Нацбанку тимчасово зупинено ліцензії на надання фінансових послуг п’яти фінансовим компаніям та п’яти лізингодавцям:

ТОВ "ФК "Валекс-Інвест";

ТОВ "Віріді-Люкс";

ТОВ "Юргруп";

ТОВ "ФК "Фінтех Інвестування";

ТОВ "ФК "Євро Прем’єр Фінанс";

ТОВ "Зет-фінанс";

ТОВ "Інтерагролізинг";

ТОВ "Укр-Транс-Кепітал";

ТОВ "ЛК"Ардіан-Лізинг";

ТОВ "КАР Інвест Україна".

Ці компанії мають до 3 січня 2023 року усунути порушення, що стало причиною для тимчасового зупинення ліцензій.

Відповідні рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 19 грудня 2022 року.