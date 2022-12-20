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Новини Енергетика
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Київська область (237) електроенергія (2952)

Без світла залишається 80% Київщини, ситуація критична, – ОВА

Новини БізнесЦензор Енергетика

електроенергія,світло

Ситуація з електропостачанням на Київщині залишається критичною. Без світла наразі перебуває 80% регіону.

Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

За його словами, з кожним ворожим обстрілом складність та тривалість ремонтних робіт зростає.

"Унаслідок масштабних пошкоджень енергетичної інфраструктури "Укренерго" застосовує екстрені вимкнення електрики. Без світла перебуває 80% регіону. Найскладніша ситуація в Бучанському, Вишгородському, Обухівському та частково Фастівському районах. Це більше 30 громад", – зазначив голова області.

Він додав, що пріоритетними для електропостачання є об’єкти критичної інфраструктури – лікарні, об'єкти тепло- та водопостачання.

"У координації з "Укренерго" та ДТЕК докладаємо всіх зусиль, щоб якнайшвидше відновити електропостачання та вийти на планові графіки вимкнень. Будемо оперативно інформувати про хід відновлювальних робіт", – наголосив Кулеба.

Як повідомлялося, станом на ранок 20 грудня в енергосистемі країни зберігається значний дефіцит потужності. Нічні обстріли погіршили ситуацію з енергопостачанням у центральному регіоні та у Києві.

Автор: Юлiя Недашківська
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Неужели нельзя например по Киеву хотя бы частично решить этот вопрос? Берем парней из муниципальной Варты Кличка, пацанов из Теробороны Киева, которые здесь находятся и за день обкладываем мешками с песком все небольшие щитовые и подстанции в Киеве. От прямого попадания ракетой может и не спасет, но от осколков точно спасет.
А более крупные подстанции/узлы можно обложить бетонными плитами, тоже по городу лежат, взяли манипулятор и погнали. В чем проблема?
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20.12.2022 19:21 Відповісти
проблема в капитализме. Сраку никто не подымает, если это не сулит прибыли здесь и сейчас.
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20.12.2022 20:44 Відповісти
 
 