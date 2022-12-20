Ціну на Starlink для України знизили на $100

Ціну на замовлення терміналів супутникового інтернету Starlink для України на офіційному сайті знову знизили – з $700 до $600.

Про це повідомляє ain.ua із посиланням на дані компанії.

Водночас вартість самої підписки залишилась незмінною із моменту останнього підняття цін в листопаді, і становить $75.

Як раніше повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, Україна уклала угоду з корпорацією Ілона Маска Space Exploration Technologies Corp. Найближчими місяцями Україна отримає ще 10 тис. терміналів супутникового інтернету Starlink.

Нагадаємо, у кінці листопада Кабінет міністрів вніс засоби супутникового доступу до мережі інтернет (Starlink) до переліку товарів, які постачаються на територію України без сплати мита та ПДВ.