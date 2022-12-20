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Новини Технології
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Ілон Маск (345) Starlink (84)

Ціну на Starlink для України знизили на $100

Новини БізнесЦензор Технології

starlink

Ціну на замовлення терміналів супутникового інтернету Starlink для України на офіційному сайті знову знизили – з $700 до $600.

Про це повідомляє ain.ua із посиланням на дані компанії.

Водночас вартість самої підписки залишилась незмінною із моменту останнього підняття цін в листопаді, і становить $75.

Ціну на Starlink для України знизили на $100 01

Як раніше повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, Україна уклала угоду з корпорацією Ілона Маска Space Exploration Technologies Corp. Найближчими місяцями Україна отримає ще 10 тис. терміналів супутникового інтернету Starlink.

Нагадаємо, у кінці листопада Кабінет міністрів вніс засоби супутникового доступу до мережі інтернет (Starlink) до переліку товарів, які постачаються на територію України без сплати мита та ПДВ.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+7
для українських військових (ЗСУ, НацГвардія, Тероборона, тощо) усе апсолютно безплатно, вірніше за рахунок платників податків США !!! Дякуємо США !!! Боже бережи Америку !!!
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20.12.2022 16:19
+5
Так
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20.12.2022 13:13
+4
Может кто хочет. Видео отзывов уже полно в youtube. Но исспользование в многоэтажках - есть нюансы.
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20.12.2022 13:16
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Вобще не пойму, гражданские могут этим пользоваться?
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20.12.2022 12:54 Відповісти
Так
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20.12.2022 13:13 Відповісти
Але за дохіба грошей.
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20.12.2022 13:15 Відповісти
Может кто хочет. Видео отзывов уже полно в youtube. Но исспользование в многоэтажках - есть нюансы.
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20.12.2022 13:16 Відповісти
підождіть,75 доллярів на місяць підписки ?
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20.12.2022 13:32 Відповісти
так !!! якщо хочете пристойну швидкість (приблизна 300/60 МБіт/с), інакше, для України, українців , поки безплатно, але швидкість порізана в 6 раз приблизно ...
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20.12.2022 13:39 Відповісти
ну якщо на халяву,то й 10 мгб доволі нічого.
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20.12.2022 18:18 Відповісти
10-15 Мбіт/с це на віддачу на супутник, вхідна швидкість 40-50 мБіт/с - на 1-2 квартири, чи малу фірму, якесь маленьке, районне відділення, державної організації, орган місцевого самоуправління, якщо немає іншого, цілком пристойно ...
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21.12.2022 06:03 Відповісти
А для военных тариф насколько я помню 4500$/мес. (именно из такого расчета Маск просил денег)
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20.12.2022 14:12 Відповісти
для українських військових (ЗСУ, НацГвардія, Тероборона, тощо) усе апсолютно безплатно, вірніше за рахунок платників податків США !!! Дякуємо США !!! Боже бережи Америку !!!
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20.12.2022 16:19 Відповісти
Все одно дорожче ніж з Польщі (Чехії, Словаччини) завозити)) Срана умора, блін! Зробіть уже ціну 16-17 тисяч грн (~$400) як для усіх інших країн східної Європи! Люди досі змушені цією суходрочкою займатись і возити їх з-за кордону.
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20.12.2022 14:13 Відповісти
так и есть ~400$ в риале офиц при заказе с сайта, 75$ аванс, 360$ остаток после подтверждения заказа, итого 425$ с доставкой! причем оплата по курсу в приват24 (37,4 был), а не наличному. То что пишет в начальном ордере 700-600$ я не знаю, мне то же так писало (700), но после подтверждения заказа и отправки 75$ аванса остаток к оплате попросили 360 )))), хз чего но пока я рад, заказ еще не отгружен пишет 2-3 недели
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20.12.2022 15:32 Відповісти
А. Ну да) Напомнили) Ещё и сроки доставки. Это одна из двух основных причин почему я не брал свой в Украине. На момент лета-начала осени этого года терминалы добирались сюда месяца за два. Сейчас сколько они едут, при том что даже склады в Польше опустошили, мне даже страшно представить. Вторая причина - они не продают в Украине Starlink RV. Жмоты!
Не в курсе что там сейчас по цене, Но когда я брал, то разница в цене таки была. Не сильно большая, но заметная.
Энивей, удачи вам с доставкой вашей тарелки!
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20.12.2022 21:18 Відповісти
Starlink RV = RESIDENTIAL+ADD PORTABILITY (For an additional monthly fee of 0,00 $), т.е. без привязки к месту, а тариф да 75$, у RV есть др плюшка приостановка абонплаты, но настолько хитрая, что не каждому подойдет.
Сенкс, надеюсь дойдет )
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21.12.2022 00:04 Відповісти
Увы, насколько мне известно, не равно. Даже если портабилити сделали бесплатной (и то думаю это временно, учитывая нестабильность настроений Илона). Резиденшал+портабилити можно двигать только внутри одной страны. RV же пашет одинаково на всём континенте. Просто перерегистрацию на страну пребывания делаешь если находишься там больше 2-х месяцев.
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21.12.2022 03:52 Відповісти
ADD PORTABILITY For an additional monthly fee of 0,00 $, you can move your Starlink to new locations within your continent to receive service anywhere Starlink provides active coverage...

within your continent, т.е. речь о континенте, а не о границах в пределах регистрации адреса RESIDENTIAL (т.е. Украины к примеру), вопрос в другом, если с этим набором RESIDENTIAL+ADD PORTABILITY (monthly fee of 0,00 $) подключиться не в стране регистрации RESIDENTIAL, то будет ли ADD PORTABILITY с тарифом 0,00 $ тут вопрос, но думаю по логике будет столько же сколько и стоимость абонплаты RV в этой стране, но это догадки.
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21.12.2022 12:25 Відповісти
Ой блин, всё так быстро меняется у этого Маска... Я уже ни в чём толком наверняка не уверен. Однажды этот гад возьмёт и просто всем группу крови поменяет. Просто потому что приспичило сегодня ему так))
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21.12.2022 23:51 Відповісти
 
 