Ціну на Starlink для України знизили на $100
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Ціну на замовлення терміналів супутникового інтернету Starlink для України на офіційному сайті знову знизили – з $700 до $600.
Про це повідомляє ain.ua із посиланням на дані компанії.
Водночас вартість самої підписки залишилась незмінною із моменту останнього підняття цін в листопаді, і становить $75.
Як раніше повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, Україна уклала угоду з корпорацією Ілона Маска Space Exploration Technologies Corp. Найближчими місяцями Україна отримає ще 10 тис. терміналів супутникового інтернету Starlink.
Нагадаємо, у кінці листопада Кабінет міністрів вніс засоби супутникового доступу до мережі інтернет (Starlink) до переліку товарів, які постачаються на територію України без сплати мита та ПДВ.
Будь ласка, зачекайте...
Не в курсе что там сейчас по цене, Но когда я брал, то разница в цене таки была. Не сильно большая, но заметная.
Энивей, удачи вам с доставкой вашей тарелки!
Сенкс, надеюсь дойдет )
within your continent, т.е. речь о континенте, а не о границах в пределах регистрации адреса RESIDENTIAL (т.е. Украины к примеру), вопрос в другом, если с этим набором RESIDENTIAL+ADD PORTABILITY (monthly fee of 0,00 $) подключиться не в стране регистрации RESIDENTIAL, то будет ли ADD PORTABILITY с тарифом 0,00 $ тут вопрос, но думаю по логике будет столько же сколько и стоимость абонплаты RV в этой стране, но это догадки.