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Новини Енергетика
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Нічні обстріли погіршили ситуацію з енергопостачанням у центральному регіоні та Києві, – "Укренерго"

Новини БізнесЦензор Енергетика

електроенергія

Станом на ранок зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі. Нічні обстріли погіршили ситуацію з енергопостачанням у центральному регіоні та у Києві.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Обстріли БПЛА об’єктів магістральних мереж у центральному регіоні, які відбулися вночі 19 грудня, а також артобстріли на сході України призвели до чергових пошкоджень енергетичної інфраструктури та погіршення ситуації з енергопостачанням, зокрема у центральному регіоні та м. Києві", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у столиці забезпечується менше половини потреби споживання, у пріоритеті – живлення критичної інфраструктури.

Водночас очікується, що сьогодні вдасться включити певне обладнання, яке дозволить дещо підвищити рівень надійності живлення, зменшити дефіцит потужності у столичному енерговузлі та заживити більше споживачів.

Автор: Юлiя Недашківська
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в центральн області яка межує з Київськ областю 4+ 2- включають струм(5годин немає на добу) і так до останньої атаки ракетами і дронами і після них.то чому не перекидають звідти .треба на всих порівну .СССР часи коли 30% мали мясо по 2.20,масло і сир голан,60коп гречка,14коп картошка і квартира за бюджет, а 60% населенню все по 5р і гречка 1.20 а картошка 36коп і хату\жск строй за свої 120р минуло і було соц несправедливо.треба на всих розмазувати дотації.як на Заході або нікому.що соц справедливо
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20.12.2022 12:58 Відповісти
В Черновцах по16 часов света нет. Это при том, что обстрелов тут нет.
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20.12.2022 13:15 Відповісти
Рассказывайте зески: почему не запустили ТЄЦ и ТЄС на генерацию электричества? на каких ТеплоЭлектроСтанциях в Украине работает генерация электричества, как это было до 2021г. Не просто отопление и вода а именно генерация. Оборотные средства на уголь, мазут и газ после отопительного 2021 г зеленгская власть совместно с рф растащила по карманам и недостачу импортировала из ЧёрноРоссии и БелоРоссии. И почему экспорт до сих пор остался? Ви зробили це разом !
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20.12.2022 15:22 Відповісти
Я проживаю в смт. Макарів, одні вулиці на текущий час один-два раза відключали, а там де я мешкаю, то включають на дві години на добу, і немає значення аварійна чи нормальна ситуація. Я навіть уже сприймаю цю ситуацію, будь-то так потрібно.
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20.12.2022 16:14 Відповісти
Неужели нельзя например по Киеву хотя бы частично решить этот вопрос? Берем парней из муниципальной Варты Кличка, пацанов из Теробороны Киева, которые здесь находятся и за день обкладываем мешками с песком все небольшие щитовые и подстанции в Киеве. От прямого попадания ракетой может и не спасет, но от осколков точно спасет.
А более крупные подстанции/узлы можно обложить бетонными плитами, тоже по городу лежат, взяли манипулятор и погнали. В чем проблема?
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20.12.2022 19:19 Відповісти
 
 