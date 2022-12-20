В Угорщині хочуть оцінити вплив санкцій ЄС проти Росії, перш ніж запроваджувати нові

Головний радник прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Балаш Орбан наголосив, що лідери Євросоюзу та Європейська комісія мали б провести оцінку впливу санкцій проти Росії на країни ЄС, перш ніж погоджувати нові обмеження.

Про це повідомляє Euractiv.

"Санкції є раціональними, якщо вони завдають шкоди Росії більше, ніж Європі, (…) але це не повинно бути автоматизмом. Перш ніж узгодити 10-й або 11-й пакет, ми повинні сісти і серйозно обговорити наслідки санкцій", – зазначив він, додавши, що це має бути зроблено до наступного саміту ЄС.

Балаш Орбан зазначив, що у січні мають з’явитися результати триваючої "національної консультації", в якій уряд Угорщини запитав громадян, чи підтримують вони позицію свого уряду щодо санкцій Європейського Союзу проти Росії.

За його словами, Угорщина домагатиметься подальших поступок у санкціях у тих сферах, де "обмеження завдають шкоди Європі більше, ніж Росії".



Минулого тижня Угорщина також заблокувала додавання трьох російських чиновників до санкційного списку ЄС через її вторгнення в Україну, включаючи міністра енергетики країни.



Головний радник Орбана сказав, що це було б "просто неприйнятним з точки зору енергетичної безпеки Угорщини".



"Ми ведемо з ним переговори щодо угорської енергетики, то як ми можемо внести його в санкційний список?", – зазначив Балаш Орбан.

Як повідомлялося, 12 грудня посли ЄС одноголосно затвердили рішення надати Україні 18 млрд євро макрофінансової допомоги.

Ухвалення рішення раніше блокувала Угорщина – прем’єр країни Віктор Орбан заявляв, що Будапешт проти такого формату виділення фінансування для України, що ставило під загрозу вчасне надання коштів.

Зрештою, в обмін на згоду Угорщини країни-члени ЄС погодилися розблокувати заморожені раніше 6,3 млрд євро коштів для уряду Орбана, а також затвердили угорський план витрат коштів з "ковідного" фонду – 5,8 млрд євро у грантах, які затримували вже півтора роки через відкат від демократичних реформ у країні.