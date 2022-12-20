Естонія випустила 2 мільйони пам’ятних монет, присвячених Україні

У четвертому кварталі цього року Естонія випустила 2 млн монет номіналом 2 євро з пам’ятною тематикою "Україна і свобода".

Про це повідомляє офіційний журнал Європейського союзу.



Зазначається, що на малюнку зображено силует жінки, що тримає в руці птаха, з колосом пшениці. Угорі зліва розмістили текст SLAVA UKRAINI’. Внизу зліва вказано назву країни-емітента EESTI та рік випуску "2022".

На зовнішньому кільці монети зобразили 12 зірок європейського прапора.

Ці монети призначені для обігу та мають статус законного платіжного засобу у всій євровій зоні

"Ці монети мають ті ж технічні характеристики, що й інші монети номіналом 2 євро, але їхній національний лицьовий знак має пам'ятний дизайн, який є дуже символічним із національної чи європейської точки зору", – наголосили у повідомленні.

Цю монету випустили в обіг 29 листопада. Її також можна було придбати з благодійною метою. Кошти від її продажу йшли на підтримку боротьби за свободу України. Авторкою дизайну монети виступила Дар'я Тітова, молода біженка з Харкова, яка навчається в Естонській академії мистецтв.