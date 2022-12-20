У США хочуть виділити майже $45 мільярдів термінової допомоги Україні та союзникам по НАТО, – Reuters

У понеділок учасники переговорів у Конгресі США представили законопроєкт про фінансування уряду на суму $1,7 трлн. Документ передбачає майже $45 млрд додаткової допомоги Україні та союзникам по НАТО.

Про це повідомляє Reuters.



Загальний обсяг фінансування, запропонований у законопроєкті, перевищує приблизно $1,5 трлн, виділених у попередньому році.



Лідери Сенату та Палати представників планують ухвалити законопроєкт і надіслати його на підпис президенту Джо Байдену до кінця тижня, щоб забезпечити відсутність перерв у діяльності уряду.

Упродовж місяців демократи та республіканці сперечалися про те, скільки грошей слід витратити на військові та невійськові програми.



До законопроєкту включено $44,9 млрд на екстрену допомогу Україні та союзникам по НАТО. Ці кошти хочуть виділити на додаток до рекордних $858 млрд оборонних витрат на наступний рік.



Невдача з ухваленням документу може призвести до часткового припинення роботи уряду в суботу напередодні Різдва, і, можливо, до багатомісячного протистояння після того, як республіканці візьмуть під контроль Палату представників 3 січня.



Учасники переговорів працювали протягом вихідних, щоб внести останні поправки до законопроєкту, який ще може бути змінений Палатою представників або Сенатом.