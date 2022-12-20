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Український виробник паперу з опалого листя отримав 2,5 мільйона євро від ЄС на будівництво фабрики

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paper,releaf

Український екостартап Releaf Paper, що розробив технологію виробництва паперу з опалого листя, став переможцем програми EIC Accelerator 2022 від Єврокомісії.

Про це Forbes повідомили співзасновники компанії.

Загальна вартість будівництва власної фабрики – 3,5 млн євро. Із них 2,5 млн вро профінансується грантом Єврокомісії, ще 1 млн євро Releaf Paper планує залучити у вигляді позики в одному із французьких банків.

Грантова програма розрахована на два роки, її реалізація почнеться у квітні 2023 року.

Додатково стартап отримав рекомендації на подальші інвестиції від Єврокомісії на ще дві фабрики загальною сумою щонайменше 8 млн євро. Їх мають схвалити окремо.

Для будівництва першої фабрики стартап розглядає Францію, Фінляндію та Україну. Ймовірні локації для ще двох виробництв – Німеччина та Польща.

Releaf Paper – заснований у 2020 році український екостартап, основний продукт – папір і паперові пакети, що виготовляються без використання деревини. Технологію виробництва паперу з опалого листя придумав на той час 17-річний школяр із Закарпаття Валентин Фречка. Компанію він запустив із бізнес-партнером Андрієм Варцабою, перші продажі стартували у травні 2021 року.

Власного виробництва Releaf Paper не має – спершу папір виготовляли на потужностях Житомирського картонного комбінату, наразі – на Луцькому картонному комбінаті. На промислові обсяги виробництва стартап ще не вийшов.

У грудні 2021 року у Фречки змінився бізнес-партнер, нині другий співзасновник компанії – колишній топменеджер Lenovo Олександр Соболенко. В українській юрособі стартапу – НВП "Ре-Ліф Технолоджи" – йому належить 25%, свідчать дані із відкритих реєстрів. Частки у запущеній у травні 2022 року французькій Releaf Paper France SAS поділені 50 на 50. Варцаба вийшов із проєкту.

Серед замовників Releaf Paper в Україні – L’Oreal, Samsung, Weleda, Schneider Electric. У вересні 2022 року стартап запустив продажі у Європі – покупцям відвантажують вироблену в Україні продукцію зі складу у Словаччині.

Станом на грудень 2022 року в команді Releaf Paper 10 людей. Наступного року засновники планують подвоїти штат, до середини 2024 року – мати до 35 співробітників.

EIC Accelerator – грантова програма для малих та середніх інноваційних компаній під егідою Європейської Комісії. Вона передбачає грантове фінансування інноваційних розробок на суму до 2,5 млн євро, а також повноцінні інвестиції до 15 млн євро від EIC Fund – європейського фонду фондів.

Автор: Галина Ялівець
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20.12.2022 12:20 Відповісти
Взагалі цей стартат нічого не вартий, так як не містить економічного сенсу.. І екологічний теж відсутній. Папір можливо робити з багатьох видів сировини, і листя не найкращий з них. Ця технологія була випробувана на одному з картонажних комбінатів України, але не знайшла подальшого поширення.
За повідомленням завод хочуть будувати за межами України.. Тому хто у кого відіжме , то не наша турбьота. Але цей стартап не має подальшої перспективи. Тільки PR, на який хтось купився.
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20.12.2022 12:26 Відповісти
цілком згоден, це неприбутковий, піарний "екологічний" проект. але може протягнуть деякий час на грантах, в Європі будуть його субсидувати, на реальному ринку він не виживе
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20.12.2022 12:34 Відповісти
Не факт. Листя треба утилізовувати. Тобто за утилізацію ще й платять. А отже воно в теорії може бути рентабельним
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20.12.2022 12:58 Відповісти
щоб воно було рентабельно не в теорії, треба рахувати витрати та дохід, скільки того листя потрібно, витрати на його збір, плюс супутні витрати на технологію, щоб зробити той пакет, яка ціна його в кінці кінців в порівнянні зі звичайними. Де ти будеш те листя брати взимку чи літом, чи тільки восени працювати, чи з Китаю імпортувати щоб не простоювати 9 місяців)
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20.12.2022 14:56 Відповісти
Утилізоване листя вже починає гуміфукуватися... Вони пригодне лише на гумус, який є основою родючості грунтів. Екологфчний аспект саме в тому і поялягає, що листя гуміфукується... А переробка його, то дурна справа... Є багато інших віідхордів придатних для виробництва пеперів.
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20.12.2022 15:45 Відповісти
 
 