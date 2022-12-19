На відновлення закладів культури України потрібно $3,8 мільярда, – Мінкульт

Уряд України планує спрямувати на відбудову закладів культури 1-2% від закладених на відновлення України коштів, що становить $3,8 млрд.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко під час брифінгу, передає Укрінформ.

"Коли мова йде про загальний план відбудови – про ті $38 млрд, про які кажуть в уряді, то передбачається, що на галузь культури спрямують 1-2%. Це досить великі суми – близько $3,8 млрд. Це більш-менш реалістична оцінка збитків, які зазнали заклади культури за час військової агресії", – зазначив Ткаченко.

Водночас він додав, що країни ЄС приязно поставилися до ідеї надати 1% від бюджетів своїх міністерств культури на потреби України. За словами Ткаченка, ці кошти допоможуть не лише підтримати культурні інституції, а й розпочати процес відбудови.

"Це слушна формула, оскільки ці кошти можуть спрямувати на рахунок UNITED24 або Українського культурного фонду чи Українського інституту книги. У цьому випадку ми, не маючи належного фінансування – бюджет, закладений на культуру, скоротили у 2023 році, – отримаємо можливість не тільки інституційно підтримати культуру, а й розпочати процес відбудови", – сказав він.

Раніше повідомлялося, що в Україні окупанти повністю зруйнували або частково пошкодили близько 800 об’єктів сфери культури.