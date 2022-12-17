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Уряд затвердив єдині стандарти для роботи "Пунктів нзламності"

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шмигаль

Кабінет міністрів під час засідання 17 грудня затвердив порядок організації та роботи "Пунктів незламності".

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Пункти незламності" по всій Україні працюватимуть за єдиними стандартами...Пункти функціонуватимуть цілодобово. Кожен мусить бути забезпечений генератором, автономним опаленням, інтернетом, зв'язком, водою, засобами гігієни тощо.

Українці отримають доступ до однакового набору послуг. Це задовольнить критичні потреби людей на час відновлення пошкодженої ворогом інфраструктури", – зазначив він.

За словами очільника уряду, в країні функціонує понад 5 тисяч "Пунктів незламності". Наразі влада працює, щоб їхня кількість збільшилась утричі.

Автор: Юлiя Недашківська
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За чий рахунок банкет?
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17.12.2022 23:15 Відповісти
Більше нічим зайнятись. Чому Україні в такий важкий час так не повезло.
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18.12.2022 08:40 Відповісти
Табличка боневтіка обов'язкова?
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18.12.2022 10:05 Відповісти
 
 