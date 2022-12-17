РНБО пропонують запровадити санкції проти всіх російських та білоруських банків

Міжвідомча робоча група (МРГ) з питань реалізації санкційної політики рекомендувала подати на розгляд Ради національної безпеки та оборони пропозиції щодо застосування санкцій до усіх фінансових, зокрема і банківських установ РФ та Білорусі.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні МРГ 16 грудня, передає пресслужба Мінекономіки.

"МРГ підтримала пропозиції Національного банку України щодо секторальних санкцій проти банківської системи держави-терориста. Нехай агресор це вважає нашою відповіддю за ракетні удари по критичній інфраструктурі", – наголосила міністерка економіки Юлія Свириденко, яка є головою санкційної групи.

Зазначається, що застосування секторальних санкцій до фінансового сектору Росії та Білорусі сприятиме мінімізації можливостей та ризиків уникнення застосованих персональних санкцій із залученням інших несанкційних осіб та буде потужним сигналом для іноземних країн щодо чіткої та категоричної позиції України у сфері санкційної політики.

Також після доопрацювання та верифікації до РНБО будуть подані пропозиції щодо запровадження персональних санкцій проти керівників найбільших банків РФ.

Нагадаємо, 16 грудня у ЄС ухвалили рішення щодо запровадження дев'ятого пакету санкцій проти РФ. Зокрема, пакет містить санкції проти російських банків.