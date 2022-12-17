Україна експортувала "зерновим коридором" 14 мільйонів тонн агропродукції
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За час дії "зернової угоди" із українських портів до країн світу відправлено 14 млн тонн вітчизняної агропродукції.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.
Зокрема, за останні дві доби з портів Великої Одеси вийшли 4 судна зі 145 тис. тонн пшениці для Азії. Серед них балкер Star Emerald зі 71 тис. тонн пшениці для Індонезії.
Наразі в одеських портах під обробкою 23 судна. На них завантажують ще 734 тис. тонн української агропродукції.
"Зерновим коридором" також йдуть 3 судна під завантаження 166 тис. тонн агропродукції.
Водночас у Босфорі 92 судна очікують на інспекційну перевірку JCC.
"Черга продовжує зростати через штучне обмеження з боку РФ реєстраціі на інспекцію. Наприклад, із 65 заявлених суден стороною агресора було зареєстровано лише 3 на поточну добу. Така ситуація призводить до обмежень роботи українських портів і недоекспорту продукції мінімум в 3 млн тонн на місяць", – наголосили у Мінінфраструктури.
Із 1 серпня з портів Великої Одеси вийшло 558 суден, які експортували 14 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.
Нагадаємо, угоди про створення "зернового коридору" були підписані 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний". Строк дії домовленостей сплив 19 листопада.
Утім, "зернову угоду" було продовжено на чотири місяці. Гарантами виконання угоди залишилися ООН та Туреччина. Продовження угоди підтвердило також російське МЗС.
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