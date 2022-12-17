Україна експортувала "зерновим коридором" 14 мільйонів тонн агропродукції

За час дії "зернової угоди" із українських портів до країн світу відправлено 14 млн тонн вітчизняної агропродукції.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

Зокрема, за останні дві доби з портів Великої Одеси вийшли 4 судна зі 145 тис. тонн пшениці для Азії. Серед них балкер Star Emerald зі 71 тис. тонн пшениці для Індонезії.

Наразі в одеських портах під обробкою 23 судна. На них завантажують ще 734 тис. тонн української агропродукції.

"Зерновим коридором" також йдуть 3 судна під завантаження 166 тис. тонн агропродукції.

Водночас у Босфорі 92 судна очікують на інспекційну перевірку JCC.

"Черга продовжує зростати через штучне обмеження з боку РФ реєстраціі на інспекцію. Наприклад, із 65 заявлених суден стороною агресора було зареєстровано лише 3 на поточну добу. Така ситуація призводить до обмежень роботи українських портів і недоекспорту продукції мінімум в 3 млн тонн на місяць", – наголосили у Мінінфраструктури.

Із 1 серпня з портів Великої Одеси вийшло 558 суден, які експортували 14 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Нагадаємо, угоди про створення "зернового коридору" були підписані 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний". Строк дії домовленостей сплив 19 листопада.

Утім, "зернову угоду" було продовжено на чотири місяці. Гарантами виконання угоди залишилися ООН та Туреччина. Продовження угоди підтвердило також російське МЗС.