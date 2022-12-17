Чистий продаж валюти Нацбанком зріс до $834 мільйонів за тиждень

Чистий продаж доларів Національним банком зростає четвертий тиждень поспіль і цього разу збільшився значно – до $834,1 млн у порівнянні з $580,8 млн тижнем раніше.

Про це свідчать дані регулятора, передає Інтерфакс-Україна.

Із 12 листопада до 16 грудня він придбав $7,3 млн, що відповідає звичайним обсягам купівлі в період війни, тоді як продав $841,4 млн порівняно з $583,4 млн тижнем раніше.



На готівковому ринку гривня за підсумками тижня залишилася на рівні близько 39,95 грн/$1 за вузького спреду.



Як повідомлялося, обсяг інтервенцій Нацбанку в листопаді скоротився до $1,57 млрд із $2,03 млрд у жовтні, $2,75 млрд у вересні, а міжнародні резерви зросли на 10,7% – до $27,42 млрд.



Загалом з початку року Нацбанк придбав на ринку $3,25 млрд та 111 млн євро, а продав $24,83 млрд та 1,79 млрд євро.



У тому числі з початку війни купівля валюти досягла $2,59 млрд та 111 млн євро, а продаж – $22,05 млрд та 1,79 млрд євро.