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Новини Енергетика
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Київ (4311) Кличко (546) опалення (486) електроенергія (2947) водопостачання (163)

У Києві відновили водопостачання, половина міста залишається без опалення, – Кличко

Новини БізнесЦензор Енергетика

кличко

У Києві повністю відновили водопостачання, водночас ще половина мешканців залишається без опалення.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко у Telegram.

"Водопостачання повернули всім мешканцям столиці. Половина киян – вже з теплом і ми працюємо, щоб відновити його всім жителям міста", – наголосив він.

За його словами, із енергопостачанням наразі дві третини киян. Утім, у Києві застосовані графіки аварійних відключень.

"Бо дефіцит електроенергії – значний. І енергетики просять і надалі економити", – пояснив Кличко.

Крім того, мер столиці повідомив про відновлення роботи метрополітену. 

Як повідомлялося, Росія 16 грудня вчергове нанесла масований ракетний удар по інфраструктурі України. За попередніми даними, ворог випустив по об’єктах критичної інфраструктури України 76 ракет, з них 60 ракет вдалося збити силами і засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил та протиповітряної оборони Сухопутних Військ.

Внаслідок влучання решти ракет в об'єкти інфраструктури повністю було знеструмлено Черкаси, Полтаву, Харків та Дніпропетровщину. Екстрені аварійні відключення світла запровадили по всій країні.

Автор: Юлiя Недашківська
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Усе зрозуміло, війна і тд. Але якщо потріскають труби від морозу, ця проблема ляже на місцеве населення?
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17.12.2022 16:47 Відповісти
Впринціпі, і в мирний час в Києві місяцями влітку не було гарячої води останні роки, тож, це не така проблема, а от коли її взагалі немає та ще і опалення, то вже проблема.
Добре хоч на вулиці потепління, тож, труби не розморозити, тут повезло, а було б -25, що для грудня нормально, то все, катастрофа.
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17.12.2022 19:25 Відповісти
Це такі проблеми москалі створюють Педаліку, що немає на чому й украсти.
Але цокольний поверх в нашому домі в час війни таки віджав у волонтерів...
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18.12.2022 12:23 Відповісти
лично КЛИЧКО ОТЖАЛ? или тебе об этом в марафоне сказали? если не трудно напишу улицу и дом
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18.12.2022 18:01 Відповісти
 
 