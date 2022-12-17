Литва хоче до 2026 року збільшити сонячну генерацію в шість разів

Литва планує у 2023-2025 роках за рахунок будівництва нових об’єктів сонячної генерації збільшити їхню загальну встановлену потужність до 3,1-3,5 ГВт, або приблизно в шість разів у порівнянні з показником за підсумками 2022 року.

Про це повідомив голова відділу управління процесами зміни клімату Литовської енергетичної агенції Тадас Норвідас, передає Інтерфакс-Україна.

У результаті сумарна встановлена потужність сонячних електростанцій дозволить до 2026 року задовольнити близько 20% потреби Литви в електроенергії проти 3% зараз.

На кінець 2022 року після добудови ще кількох сонячних парків загальна встановлена потужність усіх сонячних електростанцій у країні має становити близько 560 МВт.

"Очікується, що (встановлена потужність буде, – ред.) у шість разів більше, ніж цього року. Якщо зараз сонячні електростанції задовольняють близько 3% нашої кінцевої потреби в електроенергії, то у 2025 році близько 20% електроенергії має вироблятися виключно за рахунок сонця. У принципі, це у кілька разів більше, ніж заплановано у Євросоюзі", – зазначив Норвідас.

За його словами, встановлена потужність сонячних електростанцій у Литві наступного року має зрости на 24% – такими самим темпами, як у всьому ЄС.

"Але що зовсім відрізняється від Європейського союзу – у 2024 та 2025 роках ми плануємо величезні, значні зміни з точки зору встановленої потужності, коли будуть завершені та почнуть діяти великі парки сонячних електростанцій, будівництво яких розпочато зараз", – уточнив Норвідас.