Угорщина почне перемовини з Катаром про закупівлі скрапленого газу

Угорщина й Катар домовилися, що їхні державні енергетичні компанії розпочнуть перемовини про закупівлю Угорщиною скрапленого природного газу в Катару.

Про це пише Reuters із посиланням на міністра закордонних справ країни Петера Сійярто, передає enkorr.

"В інтересах Угорщини залучати нові джерела для свого газопостачання", – сказав Сійярто.

Угорщина, яка є членом Європейського Союзу, значною мірою покладається на російський газ і нафту, а зростання цін на енергоносії призвело до зростання дефіциту бюджету цього року.

Згідно з угодою, угорська енергетична група MVM почне перемовини з QatarEnergy про можливість постачання Угорщині СПГ протягом трьох років.

"Потрібна угода між двома компаніями, і угода повинна мати бізнес-сенс, проте ми сьогодні уклали політичну угоду, і перемовини можуть починатися", – сказав він.

Катар уже входить у число провідних експортерів СПГ у світі, а кілька європейських держав, зіткнувшись зі сплеском цін на енергоносії й проблемою з постачанням палива, проводили перемовини з арабською державою Перської затоки щодо зменшення їхньої залежності від російських енергоносіїв.

Сійярто додав, що для того, щоб Угорщина могла купувати природний газ у Катару, Європейському Союзу потрібно буде розширити потужності своїх південних СПГ-терміналів.

"Якщо Хорватія розширить потужність свого LNG-терміналу, як було обіцяно, тоді буде реалістично, щоб газ із Катару відігравав роль в енергопостачанні Угорщини протягом трьох років", – сказав він.

Наразі потужність хорватського терміналу становить 2,9 млрд кубометрів. У серпні 2022 року уряд країни схвалив збільшення потужності до 6,1 млрд кубометрів.

Відповідно до 15-річної угоди, підписаної торік, Угорщина наразі отримує 4,5 млрд кубометрів на рік через Болгарію й Сербію відповідно до довгострокової угоди з Росією.