Литва домовилася із США про купівлю HIMARS за $495 мільйонів

Литва підписала зі США контракт на придбання реактивних систем залпового вогню HIMARS вартістю $495 млн.

Про це пише BNS, передає Європейська правда.

"Я радий, що ми підписали угоду про придбання цієї важливої системи в цьому році. Тепер ми починаємо говорити про співпрацю з США щодо інтеграції HIMARS – навчання персоналу, технічне обслуговування", – сказав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, який зустрівся з главою Пентагона Ллойдом Остіном.

За словами Анушаускаса, дуже важливо, що HIMARS купують всі країни Балтії.

"Ми активно співпрацювали і будемо співпрацювати з Естонією і Латвією в розвитку цього потенціалу й підвищенні безпеки всього регіону. Перші поставки HIMARS заплановані на 2025 рік", – сказав Анушаускас.

Попередня вартість контракту становить близько $495 млн, його реалізацією займатиметься американська компанія Lockheed Martin.

Придбаний артилерійський ракетний комплекс сумісний з іншими технологіями, що використовуються литовською армією, тому, на думку Міністерства оборони, його буде легше інтегрувати в існуючі оборонні плани й таким чином посилити стримування.

Це найбільша закупівля військової техніки за всю історію Литви.

Згідно з контрактом, Литва купує системи HIMARS з різними типами бойових і навчальних ракет, в тому числі з ракетами ATACMS з дальністю стрільби 300 кілометрів.

Водночас буде придбано навчально-тренувальне обладнання та устаткування, необхідне для обслуговування систем HIMARS, підготовки особового складу, монтажу системи та інтеграції в мережу ПРО НАТО великої дальності.