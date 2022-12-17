Фінляндія, Польща, Німеччина та країни Балтії домовилися про проєкт водневого коридору

Шість газових операторів з Литви, Фінляндії, Естонії, Латвії, Польщі та Німеччини підписали угоду про співпрацю з розвитку водневої інфраструктури.

Про це йдеться в повідомленні литовської Amber Grid (одного з учасників проєкту), передає Інтерфакс-Україна.

Проєкт отримав назву "Північно-Балтійський водневий коридор". Крім Amber Grid, учасниками угоди стали Gasgrid Finland (Фінляндія), Elering (Естонія), Conexus Baltic Grid (Латвія), Gaz-System (Польща) та Ontras (Німеччина).

Коридором зможе транспортуватися "зелений" водень, вироблений у районі Балтійського моря, для постачання споживачів вздовж усього коридору, а також у Центральній Європі. Крім того, в міру подальшого розвитку водневої інфраструктури навколо Балтійського моря може бути створений потужний ринок водню.

У 2023 році на першому етапі розробки проєкту партнери підготують попереднє техніко-економічне обґрунтування (передТЕО). На основі рекомендацій передТЕО буде ухвалено рішення про продовження розробки проєкту. Наступні етапи включатимуть проєктування та отримання дозволів, будівництво та введення в експлуатацію.

Передбачається, що проєкт дозволить зміцнити енергетичну безпеку регіону, знизити залежність від викопної енергії, що імпортується, і відіграти помітну роль у зниженні вуглецевого сліду домогосподарств і енергоємних галузей промисловості вздовж коридору.

Раніше в грудні інші три країни ЄС – Іспанія, Португалія та Франція домовилися про масштабний проєкт у сфері транспортування водню – водневий трубопровод H2Med. Вартість проєкту становитиме майже 2,5 млрд євро. Очікується, що до 2030 року трубопроводом прокачуватиметься близько 2 млн тонн водню на рік.

Раніше повідомлялося, що британо-нідерландська нафтогазова компанія Royal Dutch Shell plc оголосила про плани будівництва найбільшого в Європі підприємства з виробництва водню із відновлюваних джерел енергії.