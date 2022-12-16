Ціни на газ у Європі впали на 13% за день

Вартість ф’ючерса на газ із постачанням у січні в Європі 16 грудня впала на 12,8% за день, опустившись до $1300 за тисячу кубометрів.

Як свідчать дані біржі ICE, вартістю січневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах знизилася до 117,5 євро за МВт·год або близько $1310 за тисячу кубометрів.

В ході торгів вартість ф’ючерса опускалася до 114,6 євро за МВт-год.

Таким чином ціни на газ у Європі впали до найнижчого рівня за місяць, оскільки перша зимова хвиля холодів наближається до кінця, а запаси газу у сховищах перевищують минулорічні, повідомляє Bloomberg.

На зниження цін також впливають стабільні надходження скрапленого газу, які є найвищими для цієї пори року. Крім того, у Великій Британії та Німеччині найближчими днями прогнозується збільшення виробництва електроенергії з вітру.

"Незважаючи на значне збільшення підйому газу зі сховищ за останні дні, запаси в ЄС залишаються комфортними", – йдеться в записці EnergyScan, аналітичної платформи Engie SA.

Щоб стримати енергетичну кризу, яка охопила економіку, і покласти край місяцям політичних суперечок, лідери ЄС у четвер підтримали швидку угоду щодо суперечливого обмеження ціни на газ. Вони закликали міністрів завершити план разом із пакетом інших заходів під час зустрічі, призначеної на понеділок. Ключову проблему щодо рівня граничної ціни все ще потрібно вирішити.