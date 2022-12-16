Кабмін затвердив порядок аудиту Бюро економічної безпеки

Кабінет міністрів затвердив порядок проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Бюро економічної безпеки.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Передбачено, що оцінку проводить Комісія з проведення незалежної оцінки ефективності діяльності БЕБ.

Визначено порядок формування Комісії, вимоги та обмеження до осіб, які можуть бути членами Комісії, їх права та обовʼязки, обʼєкти та критерії проведення оцінки, а також порядок проведення оцінювання за кожним із таких обʼєктів.

За результатами проведення оцінки Комісія готує проєкт звіту оцінки, який надає БЕБ для висловлення зауважень та пропозицій, та після розгляду таких зауважень і пропозицій готує остаточний проєкт звіту оцінки.

Яу повідомлялося, завдяки БЕБ Україна отримала 2,2 млрд грн доходу від арештованих російських та білоруських активів.