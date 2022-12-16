"Укренерго" оголосило про припинення надзвичайної ситуації в енергосистемі
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Оператор енергосистеми України НЕК "Укренерго" оголосило про припинення дії надзвичайної ситуації в ОЕС України, запровадженої 16 грудня внаслідок чергового масованого ракетного удару Росії.
Про це повідомляється на сайті компанії.
"На виконання вимог пункту 9.1.3 Правил ринку інформуємо про припинення дії надзвичайної ситуації в ОЕС України, яка настала 16.12.2022 року внаслідок масованих ракетних обстрілів з боку РФ електроенергетичної інфраструктури України (теплові електростанції, гідроелектростанції, підстанцій магістральних мереж 330-750 кВ)", – йдеться у повідомленні.
Раніше п’ятницю "Укренерго" оголосило, що внаслідок масованих ракетних обстрілів з боку РФ по електроенергетичній інфраструктурі України відбулася втрата понад 50% споживання об’єднаної енергосистеми країни, що означає настання режиму системної аварії.
У зв’язку з цим, "Укренерго" повідомило про настання надзвичайної ситуації, починаючи з розрахункового періоду з 09:00 16 грудня.
Як пояснив директор "Центру досліджень енергетики" Олександр Харченко, це означає, що через пошкодження підстанцій та генеруючих потужностей немає технічної можливості забезпечити електрикою більше 50% споживачів країни (включно з критичною інфраструктурою). Тобто неможливо ні виробити більше енергії, ні транспортувати її.
Пізніше в "Укренерго" уточнили, що режим надзвичайної ситуації введено тільки для учасників ринку електроенергії, відповідно до вимог "Правил ринку електроенергії". Він стосується тільки ринкових операцій. Водночас по всій території України діє режим аварійних відключень.Попри всі пошкодження в енергосистемі зберігається стабільна частота 50 Гц, вона продовжувала працювати синхронно з європейською континентальною мережею.
Нагадаємо, Росія 16 грудня вчергове завдала масованого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України. За попередніми даними, ворог випустив по об’єктах критичної інфраструктури України 76 ракет, з них 60 ракет вдалося збити силами і засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил та протиповітряної оборони Сухопутних Військ.
Внаслідок влучання решти ракет в об'єкти інфраструктури повністю було знеструмлено Черкаси, Полтаву, Харків та Дніпропетровщину. Екстрені аварійні відключення світла запровадили по всій країні.
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Спасибо что напомнили, а то я уже начал забывать.
Я би i подвiйну цiну платив, бо мене робота в Internet. Якщо б до села приiждала перевозна електростанцiя та давала електрику по розкладу, а не тодi коли дочинять трансформатор. Без електрики компьютерна мережа вмерла - люди залишилися без урокiв якi я даю.
Мене закрили в цiй темнiй краiнi i не випускають, а хто космпенсувати буде, чи истачить грошеняток якщо по совiстi компенсувати за своi бока, за мicяць без роботи та втрачених клiентiв та пагану репутацiю?
"Мяу, мяу, відкрию ресторанчик
Мяу, мяу, телятина та зайчик"
)))
тут повітряна тревога.
І всі розуміють, що свято закінчилося, і малеча, яка до цього дуже хвилювалася, бо вперше в житті мала грати на фортепіано, скрипці, тощо, перед великою публікою, бо довго перед тим тренувалася, але, такі маленькі, а все вже розуміють, і без жодних заперечень чи нюнь, діловито, швиденько, разом з дорослими, одяглись, та і поїхали по домівках. Таке от свято першокласника відбулося.
І я одягаючись згадав, як в перші дні війни Олександр Усік записав відео, де , чемпіон світу з боксу супер ваговик, плакав, та казав: " мій рідний, ріднесенький, український народе...ти найкращий у світі"
Купiть обладнання i усе з"явиться. Чи будемо чекати поки через пiв-року ми зробимо своi трансформатори? А тi хто виживуть за цей час - отримають пластилинову медаль Сутулого.
У багатьох людей у IInternet робота, i уже мiсяць як працювати не можна, та гроши закiнчуються. Дайте лишити краiну чи дайте Iнет! 🙄
Це по тим проводам на якi летiли ракети в Польщу? Ota odna nytochka i ye te ENTSO?