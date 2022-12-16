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Новини Енергетика
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"Укренерго" оголосило про припинення надзвичайної ситуації в енергосистемі

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електроенергія,електрика,світло,леп

Оператор енергосистеми України НЕК "Укренерго" оголосило про припинення дії надзвичайної ситуації в ОЕС України, запровадженої 16 грудня внаслідок чергового масованого ракетного удару Росії.

Про це повідомляється на сайті компанії.

"На виконання вимог пункту 9.1.3 Правил ринку інформуємо про припинення дії надзвичайної ситуації в ОЕС України, яка настала 16.12.2022 року внаслідок масованих ракетних обстрілів з боку РФ електроенергетичної інфраструктури України (теплові електростанції, гідроелектростанції, підстанцій магістральних мереж 330-750 кВ)", – йдеться у повідомленні.

Раніше п’ятницю "Укренерго" оголосило, що внаслідок масованих ракетних обстрілів з боку РФ по електроенергетичній інфраструктурі України відбулася втрата понад 50% споживання об’єднаної енергосистеми країни, що означає настання режиму системної аварії.

У зв’язку з цим, "Укренерго" повідомило про настання надзвичайної ситуації, починаючи з розрахункового періоду з 09:00 16 грудня.

Як пояснив директор "Центру досліджень енергетики" Олександр Харченко, це означає, що через пошкодження підстанцій та генеруючих потужностей немає технічної можливості забезпечити електрикою більше 50% споживачів країни (включно з критичною інфраструктурою). Тобто неможливо ні виробити більше енергії, ні транспортувати її.

Пізніше в "Укренерго" уточнили, що режим надзвичайної ситуації введено тільки для учасників ринку електроенергії, відповідно до вимог "Правил ринку електроенергії". Він стосується тільки ринкових операцій. Водночас по всій території України діє режим аварійних відключень.Попри всі пошкодження в енергосистемі зберігається стабільна частота 50 Гц, вона продовжувала працювати синхронно з європейською континентальною мережею.

Нагадаємо, Росія 16 грудня вчергове завдала масованого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України. За попередніми даними, ворог випустив по об’єктах критичної інфраструктури України 76 ракет, з них 60 ракет вдалося збити силами і засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил та протиповітряної оборони Сухопутних Військ.

Внаслідок влучання решти ракет в об'єкти інфраструктури повністю було знеструмлено Черкаси, Полтаву, Харків та Дніпропетровщину. Екстрені аварійні відключення світла запровадили по всій країні.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+3
"Нагадаємо, Росія 16 грудня вчергове завдала масованого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України. "

Спасибо что напомнили, а то я уже начал забывать.
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16.12.2022 19:43
+3
А влада у звязку з цим вже припинила красти чи ще ні?
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16.12.2022 20:32
+3
"немає технічної можливості забезпечити електрикою більше 50% споживачів країни"

Купiть обладнання i усе з"явиться. Чи будемо чекати поки через пiв-року ми зробимо своi трансформатори? А тi хто виживуть за цей час - отримають пластилинову медаль Сутулого.

У багатьох людей у IInternet робота, i уже мiсяць як працювати не можна, та гроши закiнчуються. Дайте лишити краiну чи дайте Iнет! 🙄
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18.12.2022 00:00
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"Нагадаємо, Росія 16 грудня вчергове завдала масованого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України. "

Спасибо что напомнили, а то я уже начал забывать.
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16.12.2022 19:43 Відповісти
А влада у звязку з цим вже припинила красти чи ще ні?
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16.12.2022 20:32 Відповісти
"відбулася втрата понад 50% споживання об'єднаної енергосистеми країни" с х"яли? сами вы отключили. и похоже по Киеву вами уже занялись. эи этот экспорт объяснить прийдётся -https://transparency.entsoe.eu/transmission-domain/physicalFlow/show?name=&defaultValue=false&viewType=TABLE&areaType=BORDER_BZN&atch=false&dateTime.dateTime=17.12.2022+00:00|CET|DAY&border.values=CTY|10Y1001C--00003F!BZN_BZN|10Y1001C--000182_BZN_BZN|10YHU-MAVIR----U&dateTime.timezone=CET_CEST&dateTime.timezone_input=CET+(UTC+1)+/+CEST+(UTC+2)
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17.12.2022 10:51 Відповісти
а про це, що скажете? Хіба- це не перетікання планове? https://transparency.entsoe.eu/transmission
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17.12.2022 12:20 Відповісти
отлично! осталось сделать выборку и посчитать разницу! а на плановое необходимо плевать раз авария. или это другое?
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17.12.2022 15:38 Відповісти
ржемо та маринуємо шашлики какая разницей.
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17.12.2022 17:29 Відповісти
"этот экспорт объяснить прийдётся "

Я би i подвiйну цiну платив, бо мене робота в Internet. Якщо б до села приiждала перевозна електростанцiя та давала електрику по розкладу, а не тодi коли дочинять трансформатор. Без електрики компьютерна мережа вмерла - люди залишилися без урокiв якi я даю.

Мене закрили в цiй темнiй краiнi i не випускають, а хто космпенсувати буде, чи истачить грошеняток якщо по совiстi компенсувати за своi бока, за мicяць без роботи та втрачених клiентiв та пагану репутацiю?
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18.12.2022 00:28 Відповісти
Сьогодні був концерт в музичній школі, перший клас посвящалі, повний зал батьків, все красиво, торжество, свято, тіки розпочалося, тіки на сцену вийшла купка маленьких янгелочків та почали розігрів публіки співом кота:
"Мяу, мяу, відкрию ресторанчик

Мяу, мяу, телятина та зайчик"

)))

тут повітряна тревога.
І всі розуміють, що свято закінчилося, і малеча, яка до цього дуже хвилювалася, бо вперше в житті мала грати на фортепіано, скрипці, тощо, перед великою публікою, бо довго перед тим тренувалася, але, такі маленькі, а все вже розуміють, і без жодних заперечень чи нюнь, діловито, швиденько, разом з дорослими, одяглись, та і поїхали по домівках. Таке от свято першокласника відбулося.

І я одягаючись згадав, як в перші дні війни Олександр Усік записав відео, де , чемпіон світу з боксу супер ваговик, плакав, та казав: " мій рідний, ріднесенький, український народе...ти найкращий у світі"
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17.12.2022 19:38 Відповісти
"немає технічної можливості забезпечити електрикою більше 50% споживачів країни"

Купiть обладнання i усе з"явиться. Чи будемо чекати поки через пiв-року ми зробимо своi трансформатори? А тi хто виживуть за цей час - отримають пластилинову медаль Сутулого.

У багатьох людей у IInternet робота, i уже мiсяць як працювати не можна, та гроши закiнчуються. Дайте лишити краiну чи дайте Iнет! 🙄
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18.12.2022 00:00 Відповісти
"енергосистемі зберігається стабільна частота 50 Гц, вона продовжувала працювати синхронно з європейською континентальною мережею"

Це по тим проводам на якi летiли ракети в Польщу? Ota odna nytochka i ye te ENTSO?
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18.12.2022 02:26 Відповісти
 
 