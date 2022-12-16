"Укренерго" оголосило про припинення надзвичайної ситуації в енергосистемі

Оператор енергосистеми України НЕК "Укренерго" оголосило про припинення дії надзвичайної ситуації в ОЕС України, запровадженої 16 грудня внаслідок чергового масованого ракетного удару Росії.

Про це повідомляється на сайті компанії.

"На виконання вимог пункту 9.1.3 Правил ринку інформуємо про припинення дії надзвичайної ситуації в ОЕС України, яка настала 16.12.2022 року внаслідок масованих ракетних обстрілів з боку РФ електроенергетичної інфраструктури України (теплові електростанції, гідроелектростанції, підстанцій магістральних мереж 330-750 кВ)", – йдеться у повідомленні.

Раніше п’ятницю "Укренерго" оголосило, що внаслідок масованих ракетних обстрілів з боку РФ по електроенергетичній інфраструктурі України відбулася втрата понад 50% споживання об’єднаної енергосистеми країни, що означає настання режиму системної аварії.

У зв’язку з цим, "Укренерго" повідомило про настання надзвичайної ситуації, починаючи з розрахункового періоду з 09:00 16 грудня.

Як пояснив директор "Центру досліджень енергетики" Олександр Харченко, це означає, що через пошкодження підстанцій та генеруючих потужностей немає технічної можливості забезпечити електрикою більше 50% споживачів країни (включно з критичною інфраструктурою). Тобто неможливо ні виробити більше енергії, ні транспортувати її.

Пізніше в "Укренерго" уточнили, що режим надзвичайної ситуації введено тільки для учасників ринку електроенергії, відповідно до вимог "Правил ринку електроенергії". Він стосується тільки ринкових операцій. Водночас по всій території України діє режим аварійних відключень.Попри всі пошкодження в енергосистемі зберігається стабільна частота 50 Гц, вона продовжувала працювати синхронно з європейською континентальною мережею.

Нагадаємо, Росія 16 грудня вчергове завдала масованого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України. За попередніми даними, ворог випустив по об’єктах критичної інфраструктури України 76 ракет, з них 60 ракет вдалося збити силами і засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил та протиповітряної оборони Сухопутних Військ.

Внаслідок влучання решти ракет в об'єкти інфраструктури повністю було знеструмлено Черкаси, Полтаву, Харків та Дніпропетровщину. Екстрені аварійні відключення світла запровадили по всій країні.