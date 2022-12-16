Проголосувати за представника від України на "Євробачення" можна буде через "Дію"

Українці зможуть дивитися нацвідбір на пісенний конкурс "Євробачення" та обрати представника від України через "Дію". Відбір відбудеться завтра, 17 грудня, о 17:00 у прямому ефірі "Суспільного".

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

"Цьогоріч команда Мінцифри за ініціативи "Суспільного" вперше запустила голосування в "Дії" за журі нацвідбору на "Євробачення". Понад 500 тис. українців просто із застосунку обрали трійку артистів, які посядуть суддівські крісла", – сказано в повідомленні.

У голосуванні віддати свій голос можна буде як з України, так і з-за кордону – потрібно лише встановити "Дію".

Як нагадали в Мінцифри, раніше, щоб проголосувати за кандидата-фаворита, необхідно було телефонувати чи надсилати смс. Зараз же зробити це можна у смартфоні, в кілька кліків у "Дії".

Щоб віддати голос за кандидата в "Дії", треба:

авторизуватися в застосунку;

натиснути "Послуги" – "Опитування";

вибрати одного з 10 кандидатів.

Подивитися прямий ефір нацвідбору на "Євробачення" можна в "Дія.ТБ", обравши канал "Суспільне Культура".