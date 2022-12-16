Кабмін продовжив дію посвідчень особи з інвалідністю внаслідок війни

Кабінет міністрів України продовжив на період воєнного стану дію посвідчень особи з інвалідністю внаслідок війни.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Продовжено на період дії воєнного стану та не пізніше шести місяців після його припинення чи скасування дію посвідчень з написом "Посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни", виданих особам з інвалідністю внаслідок війни, у яких групу інвалідності встановлено із терміном перегляду та строк якого припав на період дії воєнного стану на території України", – написав Мельничук.

Зазначається, що це надасть їм можливість користуватись відповідними соціальними гарантіями.