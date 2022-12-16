Австрія перерахує 5 мільйонів євро у Фонд енергетичної підтримки України

Австрія виділяє 5 млн євро у Фонд енергетичної підтримки України, який створений Міненерго при Секретаріаті Енергетичного співтовариства з метою акумулювання коштів донорів на закупівлі необхідного обладнання для українських енергетичних компаній.

Про це повідомив віцеканцлер, федеральний міністр Австрії Вернер Коглер під час зустрічі з заступником міністра енергетики України з питань європейської інтеграції Ярославом Демченковим.

Зазначається, що це перший етап фінансової допомоги, яка разом із обладнанням, яке вже доставлено та буде доставлено в Україну, суттєво посилить здатність енергетичних компаній здійснювати ремонті роботи об’єктів інфраструктури.

Раніше повідомлялося, що Федеральне міністерство економіки та захисту клімату Німеччини виділяє додаткові 100 млн євро в Фонд енергетичної підтримки України.