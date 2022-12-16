Єврокомісія схвалила націоналізацію німецького енергетичного гіганта Uniper через дії "Газпрому"
Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини
Європейська Комісія, яка виконує функції головного антимонопольного регулятора Євросоюзу, схвалила придбання енергетичної компанії Uniper SE урядом Німеччини в особі міністерства фінансів Німеччини.
Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії, передає Інтерфакс-Україна.
"Причиною операції стала енергетична криза, що триває в Європі, викликана, зокрема, припиненням поставок російського газу і різким зростанням цін на газ, в результаті чого Uniper знадобилося суттєве вливання капіталу для запобігання банкрутству", – сказано в повідомленні.
"Комісія дійшла висновку, що запропонована угода не викликає побоювань щодо конкуренції, оскільки Uniper і Мінфін Німеччини не працюють на тих самих ринках", – наголошується в пресрелізі.
Раніше повідомлялося, що уряд Німеччини придбає 30% частку в Uniper SE і надасть додаткову допомогу енергокомпанії, яка серйозно постраждала внаслідок скорочення постачання російського газу до Німеччини.
У червні повідомлялося, що німецькі енергетичні компанії RWE і Uniper заявили, що сплатили за російський газ у євро через російський банк "Газпромбанк".
Раніше Єврокомісія пояснила, що європейські газові компанії мають розраховуватися з "Газпромом" за газ тільки в євро чи доларах США, залежно від умов контракту. Таким чином, рахунки для оплати за газ у "Газпромбанку" мають відкриватися у валюті контракту, а отже відкриття рахунків у рублях суперечитиме санкціям проти РФ.
Наприкінці березня російський президент Путін підписав указ про переведення розрахунків за газ в рублі з країнами, які сама Росія визначає "недружніми". Після того більшість європейських держав заявили, що не погодяться на це, а Єврокомісія попередила держави-члени, що оплата за російський газ у рублях порушить санкції, запроваджені проти РФ після вторгнення в Україну.
Будь ласка, зачекайте...