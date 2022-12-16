Німецький хімічний гігант Henkel замість продажу російського бізнесу змінить його назву

Німецький концерн Henkel, який виробляє косметику та побутову хімію під цілою низкою брендів, серед яких Schwafzkopf та Persil, відокремить бізнес у Росії та змінить його назву.

З 1 січня 2023 року Henkel працюватиме на російському ринку як самостійна компанія під назвою Lab Industries, пише російське видання "Коммерсант" із посиланням на лист гендиректора представництва Henkel у Росії Сергія Биковських постачальникам.

Видання зауважує, що у жовтні 2022 року Henkel подав до Роспатенту заявку на реєстрацію товарного знаку "Л.А.Б. Індастриз".

Henkel працює у Росії з 1990 року, має у країні 11 заводів. Серед найбільш популярних брендів Henkel у Росії Persil, Losk, Fa, Schwarzkopf, Syoss, "Момент", "Пемолюкс", "Ласка", Vernel.

Як повідомлялося, у квітні 2022 року компанія оголосила про рішення піти з Росії та Білорусії, оцінивши свої збитки внаслідок цього у 184 млн євро. У серпні Henkel виставив свої російські та білоруські активи на продаж. У листопаді фінансовий директор німецької Henkel Марко Свобода заявив інвесторам, що компанія планує остаточно піти з Росії до кінця року.

Однак зараз Биковських у листі до постачальників зазначив, що компанія "працює над реалізацією цього рішення, яке передбачає передачу прав власності". Необхідною умовою він назвав незалежність локальної компанії від глобальних бізнес-процесів Henkel.

Джерело видання в інвестиційних колах повідомило, що Henkel поки не зміг домовитися про продаж бізнесу, назвавши найімовірнішою причиною його високу оцінку – понад €500 млн. Крім того, серед бажаючих придбати активи були особи, пов'язані із фігурантами санкційних списків.

Водночас гендиректор російського консалтингового агентства "Infoline-Аналітика" Михайло Бурмістров пояснив відокремлення російської частини бізнесу Henkel прагненням компанії знизити політичний тиск із боку ЄС та виграти час для передпродажної підготовки.

Керуючий директор Peregrine Capital Дмитро Габишев вважає, що відокремлення російського підрозділу Henkel та зміна назви стануть альтернативою продажу російського бізнесу, а можлива передача управління місцевому менеджменту може містити право зворотного викупу в майбутньому німецькою стороною прав власності на бізнес у Росії.

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Як повідомлялося, на початку квітня керівництво Henkel заявляло, що компанія продовжить працювати в Росії. Проте згодом компанія змінила позицію і прийняла рішення про припинення діяльності в РФ, а також в Білорусі. Однак наразі вона продовжує виробляти продукцію під марками Рersil, Schwarzkopf і Dial на своїх 11 заводах у країні.

Henkel була створена у 1876 році. На російському ринку компанія веде діяльність із 1990 року. Henkel об'єднує підрозділи Adhesive Technologies (клеї та технології), Laundry & Home Care (чистячі та миючі засоби) та Beauty Care (косметика). У РФ компанія випускає товари під такими марками, як Persil, Bref, Pril, "Лоск", "Ласка", Schwarzkopf, Syoss, Fa, Ceresit, клеї "Момент" та Loctite.