Для проходження зими Україні потрібно ще 17 тисяч великих генераторів, – Шмигаль

Українські підприємці вже імпортували до країни 500 тис. генераторів малої потужності, проте для проходження зимового сезону до України потрібно завезти ще близько 17 тис. великих та промислових генераторних установок.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає Інтерфакс-Україна.

"Малі та середні українські підприємці вже імпортували 500 тис. малопотужних генераторів. Але для проходження зими нам потрібно ще близько 17 тис. великих та промислових генераторних установок", – сказав Шмигаль.

У зв'язку з цим прем'єр висловив сподівання, що частину цих потреб можна буде закрити країнами-партнерами.

Раніше повідомлялося що без сплати митних платежів за місяць дії пільгового режиму в Україну ввезено понад 238 тис. генераторів, трансформаторів та електричних акумуляторів.