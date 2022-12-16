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Новини Макроекономіка
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ППО (27) допомога (1120) США (4304)

США готують новий пакет військової допомоги для України: обіцяють більше засобів ППО

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пентагон,кирби

Білий дім заявив, що США готуть наступний пакет військової допомоги для України, і очікується, що він включатиме більше засобів протиповітряної оборони.

Про це заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Reuters.

"Як ви бачили в попередніх пакетах, я думаю, ви можете очікувати, що в цьому ви побачите додаткові можливості протиповітряної оборони", – сказав Кірбі.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що його країна продовжуватиме постачати Україні зброю, необхідну для боротьби з Росією, "скільки потрібно".

Також повідомлялося, що Україна отримала від США перший вантаж аварійно-ремонтного обладнання для енергетичної інфраструктури.

Автор: Галина Ялівець
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Топ коментарі
+4
Америка робить все, щоб українці могли тільки оборонятись, серлії нещасні. Давно говорив, що сильна Україна нікому не потрібна -ні штатам, ні Європі. А от послаблена русня(не знищена) це їхня основна мета. Їм потрібна така країна-бензоколонка, але на своїх "умовах"
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17.12.2022 06:49
+3
Де танки, де літаки, гаубіці, ракети дальньої дії? Чи тільки дурню можете нести що наступу нового з оркостану не бачите?
У Байде там взагалі хтось адекватний ще лишився, чи вони там геть всі всралися від страху перед Путіним?
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16.12.2022 20:59
+2
Украина ведет войну за выживание!!! Нужно подтереться конвенциями! Сжечь Россию! Сжечь энергетику России! Ударить ракетами по Атомным станциям России!!!
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17.12.2022 01:23
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Де танки, де літаки, гаубіці, ракети дальньої дії? Чи тільки дурню можете нести що наступу нового з оркостану не бачите?
У Байде там взагалі хтось адекватний ще лишився, чи вони там геть всі всралися від страху перед Путіним?
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16.12.2022 20:59 Відповісти
а почему ты этот вопрос не задашь зеленскому!? или Байден президент Украины? ты неблагодарный человек. не удивлюсь, если ты в 2019 г голосовал за волод
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18.12.2022 09:27 Відповісти
А ты темой не ошиблась руснавая провокартоша? США готують новий пакет військової допомоги для України
Где тут твой Зелеский, которого вы суете во все темы?
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18.12.2022 12:59 Відповісти
Як оцінити заяву речника РНББД Джон Кірбі, що майже ОСББ якщо читати абревіатуру? По-американські - навіть, в американському футболі команду посилюють не тільки оборонним складом))) Як виграти війни (матч) без нападу?
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16.12.2022 21:19 Відповісти
Узкий, как думаешь, сто тысяч твоих свинособак к Рождеству зажмурят, или больше будет?
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17.12.2022 10:28 Відповісти
Если Украине не дают оружия, Украина должна производить запрещенное оружие! Потому что когда самозащита, то ты можешь убивать нападающего всеми средствами - это правило самозащиты! Украине нужно производить много боеприпасов с напалмом липким! Сжечь все и вся!!!! К черту все!!!
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17.12.2022 01:21 Відповісти
Украина ведет войну за выживание!!! Нужно подтереться конвенциями! Сжечь Россию! Сжечь энергетику России! Ударить ракетами по Атомным станциям России!!!
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17.12.2022 01:23 Відповісти
Русских нужно уничтожить всех 150 миллионов!!! Украине нужно взрывать атомные станции России! Нужно заслать столько диверсантов, чтобы они сожгли все аэродромы и все производства ракет, оружия, еды, все жечь и только балы считать, какое подразделение больше сожгло! Нужно ракеты и беспилотники запустить на Кремль! Кремль должен сгореть!!!
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17.12.2022 01:25 Відповісти
Америка робить все, щоб українці могли тільки оборонятись, серлії нещасні. Давно говорив, що сильна Україна нікому не потрібна -ні штатам, ні Європі. А от послаблена русня(не знищена) це їхня основна мета. Їм потрібна така країна-бензоколонка, але на своїх "умовах"
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17.12.2022 06:49 Відповісти
Головна мета не послабити русню,а щоб вiйна тривала якнайдовше. Бо пiд шумок вiйни вони запускають цифровий концтабiр.Документами з чiпами,де буде вся iнфа о людинi,цифровi грошi,Вiдмiнять налiчку.Буде кiнець фiнансовоi свободи.
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17.12.2022 17:14 Відповісти
Колись за Кувейт США впряглись так що за два тижні війна закінчилася, а тут якось не так
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17.12.2022 20:28 Відповісти
Дякуємо!
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17.12.2022 23:53 Відповісти
Почему бы Украине не брать радиоактивные отходы и не засыпать ими рашку?
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18.12.2022 13:58 Відповісти
Дякую народу Сполучених Штатів Америки.
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18.12.2022 19:22 Відповісти
Задолбали в час по чайной ложке давать!
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19.12.2022 01:40 Відповісти
 
 