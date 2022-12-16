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США готують новий пакет військової допомоги для України: обіцяють більше засобів ППО
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Білий дім заявив, що США готуть наступний пакет військової допомоги для України, і очікується, що він включатиме більше засобів протиповітряної оборони.
Про це заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Reuters.
"Як ви бачили в попередніх пакетах, я думаю, ви можете очікувати, що в цьому ви побачите додаткові можливості протиповітряної оборони", – сказав Кірбі.
Раніше президент США Джо Байден заявив, що його країна продовжуватиме постачати Україні зброю, необхідну для боротьби з Росією, "скільки потрібно".
Також повідомлялося, що Україна отримала від США перший вантаж аварійно-ремонтного обладнання для енергетичної інфраструктури.
Топ коментарі
+4 петро удеч c92cb679
показати весь коментар17.12.2022 06:49
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+2 DmitrySviridon ad49c275
показати весь коментар17.12.2022 01:23
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У Байде там взагалі хтось адекватний ще лишився, чи вони там геть всі всралися від страху перед Путіним?
Где тут твой Зелеский, которого вы суете во все темы?