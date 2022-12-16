Дніпропетровська область повністю знеструмлена через обстріли

Унаслідок російських ракетних ударів 16 грудня Дніпропетровська область була повністю знеструмлена. На зараз вiдновленої потужності в мережi вистачає для мiнiмального заживлення критичної інфраструктури.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Аварійно-відновлювальні роботи можуть зайняти бiльше часу, нiж ранiше. Надто багато пошкоджень. Першочергово енергетики пiдключають лiкарнi, каналізаційно-насосні станції, водогони, котельні. А вже потім вмикатимуть будинки", – написав Резніченко.

Він додав, що робити прогнози поки зарано.

Як повідомлялося, внаслідок чергового масованого ракетного удару з боку РФ світло повністю зникло у Харкові та Полтаві.