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Новини Енергетика
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Україна вже отримала перше обладнання для ремонту енергетичної інфраструктури від США, – посол

Новини БізнесЦензор Енергетика

електроенергія,блекаут

Перший вантаж аварійно-ремонтного обладнання для енергетичної інфраструктури прибув до України зі США.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Вдячна за роботу протиповітряної оборони України на тлі посилення нападів Росії на цивільну інфраструктуру в Києві та по всій країні сьогодні вранці. Перший американський вантаж аварійно-ремонтного обладнання вже надійшов – Україна переможе", – написала Брінк.

Як повідомлялося, 13 грудня США відправили Україні першу частину енергетичної допомоги для підтримки енергоінфраструктури країни після атак з боку Росії.

У п’ятницю, 16 грудня, внаслідок масованих ракетних обстрілів з боку РФ по електроенергетичній інфраструктурі України відбулася втрата понад 50% споживання об’єднаної енергосистеми країни.

У зв’язку з цим, "Укренерго" повідомило про настання надзвичайної ситуації, починаючи з розрахункового періоду з 09:00 16 грудня.

Автор: Галина Ялівець
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Топ коментарі
+5
теж думаю як пояснити американцям чому ми самі не купляємо необхідне для ремонту інфраструктури

адже не скажеш "чекаємо коли дадуть нашару, щоб не витрачати гроші Ахметова"
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16.12.2022 18:23
+2
поки що ні одне ні друге ,в реальному житті ,не є зреалізоване в Україні.
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16.12.2022 17:28
+2
Якщо допомогти Україні ракетами дальньої дії то менше буде потреби відновлення.
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16.12.2022 19:52
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Країна, яка має технологічну можливість закрити небо, має і технологічну можливість відновлення електрики.
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16.12.2022 16:31 Відповісти
поки що ні одне ні друге ,в реальному житті ,не є зреалізоване в Україні.
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16.12.2022 17:28 Відповісти
теж думаю як пояснити американцям чому ми самі не купляємо необхідне для ремонту інфраструктури

адже не скажеш "чекаємо коли дадуть нашару, щоб не витрачати гроші Ахметова"
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16.12.2022 18:23 Відповісти
Треба казати по факту. Ми країна банкрут.

Перемагаємо не завдяки грошам та купівлею на них самих найкращих засобів, а завдяки силі духу та мозку - що у нас називають недоліки озброєння можна перекрити тактикою застосування.

І варіантів у нас немає, бо росія воює з нами не з початку цього року, а ще з 2014 мінімум постійно при тому нас грабуючи та валячи нашу економіку. Якщо ж говорити виключно за економічні війни то вона їх веде проти нас напевне з нульових, а то й дев'яностих.
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17.12.2022 11:46 Відповісти
цілком згоден
але ми не зможемо вічно висіти на шиї США та ЄС
треба потроху реанімувати атрофовану економіку, хоч щось, хоч браслетики для зеленського плести, трансформатори ахмктову робити всією країною, а для цього треба не роздавати гроші нужденним а платити зарплатню, робити держзамовлення і вимкнути друкарський верстат
а поки що все навпаки отримують гроші в США та ЄС і роздають, що з отриманого осіло в кишенях по дорозі - додруковують, і в нас падіння економіки по 40% на місяць
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17.12.2022 12:12 Відповісти
проти нас воює не тільки росія, проти нас воюють ще й наші олігархи, корумповані держпосадовці, які є за сумінстицтво як правило і русскою агентурою. Нічого особистого - просто гроші потрібні.
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17.12.2022 23:20 Відповісти
Якщо допомогти Україні ракетами дальньої дії то менше буде потреби відновлення.
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16.12.2022 19:52 Відповісти
Вчасно.
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16.12.2022 20:50 Відповісти
До речі, в США електромережі по структурі та технічним характеристикам дуже відрізняються від наших.
У них стандарт 110 вольт 60 герц на відміну від нашого (220в. 50герц), а знижуючі трансформатори, невеликого розміру в жилиму секторі як правило знаходяться поряд з домами на стовпах на яких більш висока напруга (щось біля 12000в.)
Тому ми в більшості випадків можемо у них взяти тільки ремонтні пристрої та інструменти, а не саме електротехнічне обладнання єлектромереж.
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17.12.2022 05:56 Відповісти
відкрив вАмерику, бо вумний, що жах? ( поряд з домами на стовпах) повісь своє оголошення.
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17.12.2022 12:45 Відповісти
Просто я був Каліфорнії декілька разів. (величезна подяка спонсорам). Після того як пройшли перші враження від побаченого там, трансформатори (12Кв/110в.) на стовпах, які їм замінили наші підстанції, мене чимало здивували. У них по другому побудована схема постачання електроенергії в містах. Там є свої плюси і мінуси. Я подумав що може комусь це теж буде цікаво.
Виглядає це так >https://www.crushpixel.com/big-static12/preview4/electricity-poles-with-sunsetsilhouette-958287.jpg
PS: Ваше намагання принизити або образити невідомого вам співрозмовника типове для всіх кацапів, але ж ви ніби пишете під українським прапором(
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18.12.2022 09:55 Відповісти
трансформатори треба! Якщо взяти трансформатори США, то можна використовувати 110 вольт - треба придбати ще один транформатор у кожну окрему хатудля трансформации з 110 у 220.

А що робити з 60 Герц?
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18.12.2022 03:20 Відповісти
На жаль американські стандарти значно відрізняються від наших. Окрім частоти треба ще щоб співпадала в вольтах і напруга що подається на вхід того трансформатора.
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18.12.2022 10:35 Відповісти
Тімохе пару трансформаторів завезли?
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18.12.2022 11:47 Відповісти
Курва кінчена,******** це Ахметовське ДТЕК і укренерго.******** ви ,суки розберіть Лінії передач від імпорту з оркостану і білорусії.Там знаходяться до 80 підстанцій,серед них і на 750 Квт і 350 Квт, інші.Ахметов хоче дотацій на мілліарди гривень,вроді як на закпку нових.********** виділять,а потім,демонтують ці і прорекламують,що вот вони закпленні.
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18.12.2022 11:54 Відповісти
ПОЯСНІТЬ Анатолий Точ спокійно без... Ваше "розберіть Лінії передач від імпорту з оркостану і білорусії.
Там знаходяться до 80 підстанцій,серед них і на 750 Квт і 350 Квт, інші. Ахметов хоче дотацій на мілліарди гривень,вроді як на закпку нових.********** виділять,а потім,демонтують ці і прорекламують,що вот вони закпленні"
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19.12.2022 05:05 Відповісти
А навiщо залишати пiдстанцii та трансформатори на лiнiях якi iдуть до Маскви? Вони ж потрiбнi для того щоб передавати, а не вироб/\яти енергiю. Якщо десь потрiбне обладнання, то ось же воно!
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19.12.2022 13:30 Відповісти
Маємо подякувати Nick Vasyutin

В США електромережі по структурі та технічним характеристикам дуже відрізняються від наших.
... стандарт 110 вольт 60 герц на відміну від нашого (220в. 50герц), а знижуючі трансформатори, невеликого розміру в жилиму секторі як правило знаходяться поряд з домами на стовпах на яких більш висока напруга (щось біля 12000в.)
Тому ми в більшості випадків можемо у них взяти тільки ремонтні пристрої та інструменти, а не саме електротехнічне обладнання єлектромереж.

трансформатори (12Кв/110в.) на стовпах, які їм замінили наші підстанції, У них по другому побудована схема постачання електроенергії в містах. Там є свої плюси і мінуси. Я подумав що може комусь це теж буде цікаво.
Виглядає це так >https://www.crushpixel.com/big-static12/preview4/electricity-poles-with-sunsetsilhouette-958287.jpg
(
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19.12.2022 05:09 Відповісти
Якщо у Вас є професійна інформація щодо обладнання, яке задіяно у всеСССРівській Єдиній Енергетичній Системі і може бути вивільнено, напишіть/поділіться. Напевно все не так однозначно. СССРівська енергетична система створена по особливій схемі: гігантизму, колгоспу і для "колгоспного села", яким бачився СССР: висока генеруюча сторона, ЛЕП, понижуючі ел.підстанції - від викокої напруги до 220/380 вольт..

В США все не так. Тому простіше і надійніше...
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19.12.2022 15:52 Відповісти
 
 