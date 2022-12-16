Україна вже отримала перше обладнання для ремонту енергетичної інфраструктури від США, – посол

Перший вантаж аварійно-ремонтного обладнання для енергетичної інфраструктури прибув до України зі США.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Вдячна за роботу протиповітряної оборони України на тлі посилення нападів Росії на цивільну інфраструктуру в Києві та по всій країні сьогодні вранці. Перший американський вантаж аварійно-ремонтного обладнання вже надійшов – Україна переможе", – написала Брінк.

Як повідомлялося, 13 грудня США відправили Україні першу частину енергетичної допомоги для підтримки енергоінфраструктури країни після атак з боку Росії.

У п’ятницю, 16 грудня, внаслідок масованих ракетних обстрілів з боку РФ по електроенергетичній інфраструктурі України відбулася втрата понад 50% споживання об’єднаної енергосистеми країни.

У зв’язку з цим, "Укренерго" повідомило про настання надзвичайної ситуації, починаючи з розрахункового періоду з 09:00 16 грудня.