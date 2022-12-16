Україна вже отримала перше обладнання для ремонту енергетичної інфраструктури від США, – посол
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Перший вантаж аварійно-ремонтного обладнання для енергетичної інфраструктури прибув до України зі США.
Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.
"Вдячна за роботу протиповітряної оборони України на тлі посилення нападів Росії на цивільну інфраструктуру в Києві та по всій країні сьогодні вранці. Перший американський вантаж аварійно-ремонтного обладнання вже надійшов – Україна переможе", – написала Брінк.
Як повідомлялося, 13 грудня США відправили Україні першу частину енергетичної допомоги для підтримки енергоінфраструктури країни після атак з боку Росії.
У п’ятницю, 16 грудня, внаслідок масованих ракетних обстрілів з боку РФ по електроенергетичній інфраструктурі України відбулася втрата понад 50% споживання об’єднаної енергосистеми країни.
У зв’язку з цим, "Укренерго" повідомило про настання надзвичайної ситуації, починаючи з розрахункового періоду з 09:00 16 грудня.
Будь ласка, зачекайте...
адже не скажеш "чекаємо коли дадуть нашару, щоб не витрачати гроші Ахметова"
Перемагаємо не завдяки грошам та купівлею на них самих найкращих засобів, а завдяки силі духу та мозку - що у нас називають недоліки озброєння можна перекрити тактикою застосування.
І варіантів у нас немає, бо росія воює з нами не з початку цього року, а ще з 2014 мінімум постійно при тому нас грабуючи та валячи нашу економіку. Якщо ж говорити виключно за економічні війни то вона їх веде проти нас напевне з нульових, а то й дев'яностих.
але ми не зможемо вічно висіти на шиї США та ЄС
треба потроху реанімувати атрофовану економіку, хоч щось, хоч браслетики для зеленського плести, трансформатори ахмктову робити всією країною, а для цього треба не роздавати гроші нужденним а платити зарплатню, робити держзамовлення і вимкнути друкарський верстат
а поки що все навпаки отримують гроші в США та ЄС і роздають, що з отриманого осіло в кишенях по дорозі - додруковують, і в нас падіння економіки по 40% на місяць
У них стандарт 110 вольт 60 герц на відміну від нашого (220в. 50герц), а знижуючі трансформатори, невеликого розміру в жилиму секторі як правило знаходяться поряд з домами на стовпах на яких більш висока напруга (щось біля 12000в.)
Тому ми в більшості випадків можемо у них взяти тільки ремонтні пристрої та інструменти, а не саме електротехнічне обладнання єлектромереж.
Виглядає це так >https://www.crushpixel.com/big-static12/preview4/electricity-poles-with-sunsetsilhouette-958287.jpg
PS: Ваше намагання принизити або образити невідомого вам співрозмовника типове для всіх кацапів, але ж ви ніби пишете під українським прапором(
А що робити з 60 Герц?
Там знаходяться до 80 підстанцій,серед них і на 750 Квт і 350 Квт, інші. Ахметов хоче дотацій на мілліарди гривень,вроді як на закпку нових.********** виділять,а потім,демонтують ці і прорекламують,що вот вони закпленні"
В США електромережі по структурі та технічним характеристикам дуже відрізняються від наших.
... стандарт 110 вольт 60 герц на відміну від нашого (220в. 50герц), а знижуючі трансформатори, невеликого розміру в жилиму секторі як правило знаходяться поряд з домами на стовпах на яких більш висока напруга (щось біля 12000в.)
Тому ми в більшості випадків можемо у них взяти тільки ремонтні пристрої та інструменти, а не саме електротехнічне обладнання єлектромереж.
трансформатори (12Кв/110в.) на стовпах, які їм замінили наші підстанції, У них по другому побудована схема постачання електроенергії в містах. Там є свої плюси і мінуси. Я подумав що може комусь це теж буде цікаво.
Виглядає це так >https://www.crushpixel.com/big-static12/preview4/electricity-poles-with-sunsetsilhouette-958287.jpg
(
В США все не так. Тому простіше і надійніше...