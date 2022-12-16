Рада ЄС офіційно затвердила дев’ятий пакет санкцій проти РФ: що вони передбачають

Рада Євросоюзу 16 грудня ухвалила дев’ятий пакет санкцій, спрямований на посилення тиску на Росію та її уряд.

Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.



Зазначається, нові санкції передбачають заходи експортного контролю та обмеження щодо товарів і технологій подвійного призначення, а також тих, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони. Так, до санкційного списку включили 168 компаній, пов’язаних з ОПК Росії.

"Ці заходи гарантуватимуть, обмеження до експорту в РФ хімікатів, нервово-паралітичних речовин, приладів нічного бачення та радіонавігації, електроніки та компонентів ІТ, які можуть бути використані російською військовою галуззю. Для уникнення обходу санкцій, до списку також були включені підконтрольні РФ організації, розташовані в анексованому Криму", – йдеться у повідомленні.



Крім того, ЄС розширить заборону на експорт товарів і технологій, пов’язаних з авіацією та космонавтикою, зокрема авіаційних двигунів та їх частин. Ця заборона стосуватиметься як пілотованих, так і безпілотних літальних апаратів, тобто відтепер діятиме заборона на прямий експорт двигунів для безпілотників до Росії та будь-якої третьої країни, яка може постачати безпілотники до Росії.



Також наголошується, що жодні санкції, вжиті у зв’язку з агресією РФ в Україні, не стосуються торгівлі сільськогосподарською та харчовою продукцією, зокрема пшеницею та добривами.

"Однак, зважаючи на рішучу позицію Союзу щодо гарантування глобальної продовольчої безпеки, а також для уникнення збоїв у платіжних каналах за сільськогосподарську продукцію, було вирішено запровадити нове виключення з санкцій, що дозволяє розморозити активи та надати доступ до коштів певним особам, які займали значну роль у міжнародній торгівлі сільськогосподарськими та харчовими продуктами, включаючи пшеницю та добрива, до їх включення до списку", – йдеться у повідомленні.



Водночас ЄС заморозить активи ще двох російських банків та додасть "Всеросійський банк регіонального розвитку" до переліку установ, з якими заборонено проводити будь-які операції.



Також Рада ЄС ініціювала процес призупинення дії ліцензій на мовлення в регіоні чотирьох росЗМІ: НТВ/НТВ "Мир", Росія 1, РЕН ТВ і "Перший канал".

Крім того, новий пакет санкцій передбачає заборону на надання РФ послуг з реклами ЄС, маркетингових досліджень і опитування громадської думки, а також послуг з випробувань і технічної перевірки продукції.



Водночас ЄС розширить заборону на нові інвестиції в російський енергетичний сектор, додатково заборонивши інвестиції в російський гірничодобувну галузь, за винятком діяльності з видобутку корисних копалин і кар’єрів, пов’язаних із певною критичною сировиною.



При цьому з сьогоднішнього дня громадянам ЄС буде заборонено обіймати будь-які посади в керівних органах усіх російських державних або підконтрольних компаніях, організаціях або органах, розташованих у Росії.