Євросоюз додасть до санкційних списків ще 168 оборонних підприємств РФ
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Під нові санкції Євросоюзу потраплять 168 російських компаній, пов’язаних із оборонною промисловістю.
Про це повідомив заступник голови Єврокомісії Валдіс Домбровскіс у Twitter.
"Головні обмеження запровадять щодо 168 структур, пов'язаних із російським оборонно-промисловим комплексом", – зазначив він.
За його словами, у такий спосіб загальна кількість юридичних осіб у списку санкцій проти РФ сягне 410.
Домбровскіс нагадав, що у рамках дев'ятого пакету антиросійських санкцій ЄС також заборонить інвестиції в послуги російського бізнесу, зокрема реклами, дослідження ринку та опитування громадської думки.
Він також додав, що пакет санкцій передбачає обмеження на експорт до РФ безпілотників та деталей до них, електроніки, ІТ-обладнання, хімічних речовин, банківської сфери, а також заборону на інвестиції в енергетичну та гірничодобувну промисловість Росії.
Напередодні Євросоюз погодив на рівні постійних представників черговий, дев'ятий за рахунком пакет санкцій проти РФ. За даними головування Чехії у Євросоюзі, як очікується, його затвердять пізніше у п'ятницю.
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