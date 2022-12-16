Метро у Києві не працюватиме до кінця дня, – КМДА

У зв’язку із пошкодженням енергетичної системи та аварійними відключеннями електроенергії поїзди метрополітену сьогодні до кінця дня не курсуватимуть, підземні станції працюватимуть в режимі укриття.

Як повідомляє пресслужба Київської міської держадмінстрації (КМДА), для пересування містом кияни можуть користуватися наземним громадським транспортом.

Зокрема, автобуси сьогодні курсують за постійними схемами, в тому числі на тих автобусних маршрутах, які працюють на заміну тролейбусним.

Завтра в столиці також додатково запустять автобуси, що дублюватимуть трамвайні маршрути. Окрім того, місто організує рух автобусів, які частково дублюватимуть схеми маршрутів метрополітену.

"Приватним перевізникам Києва надано доручення забезпечити посилений випуск автобусів на маршрути в режимі маршрутного таксі. Особлива увага приділена маршрутам, що дублюють електротранспорт: метрополітен, тролейбус, трамвай", – додали у КМДА.

Як повідомлялося, раніше головний інженер "Київського метрополітену" пояснив, що метро наразі не може відновити роботу як вид транспорту через відсутність необхідної потужності для руху поїздів унаслідок ракетних ударів ворога.

Нагадаємо, внаслідок масованого російського ракетного удару по електроенергетичній інфраструктурі України у п’ятницю, 16 грудня, відбулася втрата понад 50% споживання об’єднаної енергосистеми країни. У зв’язку з цим, "Укренерго" повідомило про настання надзвичайної ситуації, починаючи з розрахункового періоду з 09:00 16 грудня.