Сенат США затвердив оборонний бюджет США із допомогою Україні на $800 мільйонів

Сенат США затвердив оборонний бюджет країни на наступний рік з рекордними $858 млрд, який передбачає й військову допомогу для України.

Про це повідомляє Reuters.

Проєкт ухвалили переважаючою більшістю голосів 83 до 11. Не підтримали його лише окремі сенатори-ліберали та "фіскальні консерватори", які вимагають ще більшого контролю за витратами.

В оборонний бюджет заклали на $45 млрд більше, ніж спочатку пропонував президент Джо Байден. Він передбачає збільшення заробітної плати для американських військових, фінансування закупівлі зброї, підтримку для Тайваню, якому загрожує Китай, та $800 млн військової підтримки для України у боротьбі з агресією РФ.

Як повідомлялося, н жня палата Конгресу США – Палата представників – схвалила оборонний бюджет 8 грудня. Тепер проєкт відправлять на підпис до президента Байдена.