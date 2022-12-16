Мер Харкова повідомив про руйнування енергетичної інфраструктури внаслідок російських ударів

Внаслідок російського ракетного удару у Харкові зафіксовано руйнування енергетичної інфраструктури, у місті немає світла, води та опалення.

Про це мер Харкова Ігор Терехов повідомив на своїй сторінці у Telegram.

"Є колосальні інфраструктурні руйнування, це насамперед – енергетична система. Наші комунальні служби разом із енергетиками вже почали усувати те, що накоїв ворог", – написав міський голова.

"Я прошу вас поставитися з терпінням до того, що зараз відбувається. Я знаю, що у ваших будинках немає світла, відсутнє опалення, припинено подачу води. Прошу вас скористатися "пунктами незламності". Там вас забезпечать гарячими напоями, а також ви зможете зарядити мобільні телефони", – додав Терехов.

Нагадаємо, Росія 16 грудня вчергове нанесла масований ракетний удар по інфраструктурі України. Наразі повністю знеструмлені, Черкаси, Полтава та Харків. Екстрені аварійні відключення світла запровадили по всій країні.

Також "Укренерго" оголосило про надзвичайну ситуацію в енергосистемі України.