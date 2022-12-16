Київський метрополітен не може відновити роботу через дефіцит електроенергії, – головний інженер
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"Київський метрополітен" наразі не може відновити роботу як вид транспорту через відсутність необхідної потужності для руху поїздів унаслідок ракетних ударів ворога.
Про це головний інженер "Київського метрополітену" Віктор Виговський заявив у ефірі національного телемарафону, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Метрополітен працює і як транспортний об'єкт, і як об'єкт укриття... Нині, на жаль, внаслідок ракетних обстрілів маємо ситуацію обмеження та відсутності електроенергії на частині живильних центрів електророзподільної компанії", – сказав Виговський, відповідаючи на запитання про те, чому метрополітен не відновив рух поїздів після відбою "повітряної тривоги".
"Відповідно, зараз є обмеження потужності, необхідної для забезпечення роботи (метро) як транспортної інфраструктури, і як об'єкта укриття. У такій ситуації ми змушені були перейти до роботи метрополітену як об'єкта укриття", – пояснив головний інженер.
Саме тому, як наголосив Виговський, рух поїздів столичного метро наразі не відновлено.
"Ми розмістили поїзди на станціях метрополітену для того, щоб у разі потреби люди, які спускаються в об'єкт укриття, могли розміститися як на станції, так і в поїздах… Щодо руху поїздів, на жаль, його відновити (після відбою тривоги, – ред.) неможливо у зв'язку з тим, що потрібна значна потужність для руху поїздів", – сказав він.
Головний інженер Київського метро відмовився спрогнозувати, коли "підземка" відновить свою роботу з перевезення пасажирів.
Також Виговський наголосив, що як об'єкт укриття метрополітен працює повною мірою та є все необхідне.
"Ми повністю забезпечуємо роботу всіх інженерних систем", – сказав він, наголосивши, що в "підземці" є мобільний зв'язок.
Як повідомлялося, внаслідок масованого російського ракетного удару по електроенергетичній інфраструктурі України у п’ятницю, 16 грудня, відбулася втрата понад 50% споживання об’єднаної енергосистеми країни. У зв’язку з цим, "Укренерго" повідомило про настання надзвичайної ситуації, починаючи з розрахункового періоду з 09:00 16 грудня.
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