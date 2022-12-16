"Укренерго" оголосило надзвичайну ситуацію в енергосистемі (оновлено)
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У п’ятницю, 16 грудня, внаслідок масованих ракетних обстрілів з боку РФ по електроенергетичній інфраструктурі України відбулася втрата понад 50% споживання об’єднаної енергосистеми країни.
Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".
Зазначається, що відповідно до Кодексу системи передачі, втрата понад 50% споживання ОЕС України визначає настання режиму системної аварії.
У зв’язку з цим, "Укренерго" повідомило про настання надзвичайної ситуації, починаючи з розрахункового періоду з 09:00 16 грудня.
Як пояснив "Бабелю" директор "Центру досліджень енергетики" Олександр Харченко, це означає, що через пошкодження підстанцій та генеруючих потужностей немає технічної можливості забезпечити електрикою більше 50% споживачів країни (включно з критичною інфраструктурою). Тобто неможливо ні виробити більше енергії, ні транспортувати її.
Пізніше в "Укренерго" уточнили, що режим надзвичайної ситуації введено тільки для учасників ринку електроенергії, відповідно до вимог "Правил ринку електроенергії". Він стосується тільки ринкових операцій. Водночас по всій території України діє режим аварійних відключень.
"Зважаючи на те, що це вже 9 хвиля ракетних ударів по енергетичних об’єктах, відновлення електропостачання може зайняти більше часу, ніж раніше. Пріоритетно електроенергія буде подаватись на об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, водоканали, об’єкти теплопостачання, очисні споруди", – підкреслили в компанії.
Загалом на енергооб’єкти летіло близько 70 ракет. Основною ціллю ворога стали магістральні мережі та об’єкти генерації.
В результаті обстрілів в системі суттєво збільшився дефіцит електроенергії, який і до цього був значним. Також "Укренерго" підтвердило влучання по енергооб’єктах. Найбільших уражень зазнали північний, південний, і центральний регіони.
"Енергетики тримають ситуацію під контролем. Попри всі пошкодження та завдяки професійній роботі енергетиків в енергосистемі зберігається стабільна частота 50 Гц, працюємо синхронно з європейською континентальною мережею", – йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, Росія 16 грудня вчергове нанесла масований ракетний удар по інфраструктурі України. Наразі повністю знеструмлені, Черкаси, Полтава та Харків. Екстрені аварійні відключення світла запровадили по всій країні.
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Олег Бахматюк у бігах, але його "корупційні щупальця" продовжують грабувати
Поки український бізнесмен все ще переховується від НАБУ за кордоном, його спільники продовжують вести незаконну діяльність в Україні.
За допомогою підставних компаній, Бахматюк перешкоджає реалізації залогового майна - зриває торги на платформі державного підприємства "СЕТАМ".
Маючи зв'язки у прокуратурі, Національній поліції та судах, учасники ОЗУ добиваються зриву торгів, подаючи "фіктивні" ухвали щодо необхідності зупинення даних торгів через вигадані порушення. Крім того, існують підтвердження погроз спільників мільярдера приватним та державним інвесторам щодо виплати грошових коштів.
Деталі злочинної схеми Бахматюка:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid023NEXKyD7k1SpTCzXfJsyMX6ZN1LfgjfHewFixBbfPnRvXLMrqumibt3GxBu573dpl&id=100039385393651&sfnsn=mo
Просимо представників Центру протидії корупції, правоохоронних органів, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, НАБУ, програм журналістських розслідувань, Офісу Генерального прокурора та Президента зупинити злочинні дії даного угруповання в Україні.