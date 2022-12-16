Міжнародна фінансова корпорація виділила $2 мільярди на підтримку інвестицій в Україну, – Мінекономіки

Рада директорів Міжнародної фінансової корпорації (IFC), яка входить в структуру Світового банку, підтримала програму фінансування українського бізнесу на $2 млрд.

Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко, передає пресслужба Мінекономіки.

За її словами, основні напрямки реалізації цієї програми – торгове фінансування для українських банків, агросектора та підприємців малого та середнього бізнесу.

"Дуже важливим є і той факт, що керівництво корпорації підтримало пропозицію дозволити IFC працювати з державними компаніями. Це зроблено як виняток для України. Загалом же IFC практично заборонена робота з держкомпаніями", – наголосила міністерка.

Свириденко додала, що Рада директорів IFC також схвалила два окремі проєкти для приватного сектору: для французької компанії EnVivo, яка має агробізнес в Україні, а також страхування військових ризиків (через MIGA) для "Райфайзен банку".

За її словами, це позитивний знак для багатьох інвесторів, які розмірковують над тим, чи варто інвестувати в Україну саме зараз.

"Очікується, що таке фінансування мобілізує приватний кредитний капітал, адже IFC зазвичай фінансує не більше 30% вартості проєкту, долучаючи до фінансового консорціуму комерційні банки та інші МФО. Таким чином, загальний обсяг проєктів українських підприємств, що можуть бути профінансовані, може становити більше $6 млрд", – підсумувала урядовиця.

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) входить до Групи Світового банку. Одним з найважливіших напрямків діяльності IFC є мобілізація більших обсягів приватного капіталу з метою розвитку насамперед у країнах з низьким рівнем доходу, а також у державах з нестабільністю та конфліктами. Україна є членом IFC з 1993 року.