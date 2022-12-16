Росія дала задню щодо погроз не продавати нафту за граничною ціною, – FT

Російську нафту почали везти до Індії на танкерах, застрахованих західними компаніями. Це може бути першим сигналом про те, що Москва відступила від своїх початкових погроз взагалі не продавати нафту за граничною ціною, встановленою країнами "Великої сімки".

Про це повідомляє Financial Times, передає "Європейська правда".

Згідно із запровадженою країнами "Групи семи" граничною ціною, покупці російської нафти можуть використовувати брокерські та страхові послуги західних агентів лише за умови, що ця нафта купується не дорожче, ніж по $60 за барель.

Видання проаналізувало дані про поставки від компанії Kpler, з яких випливає, що після 5 грудня російську сиру нафту завантажили щонайменше на сім танкерів, які застраховані західними компаніями. До них включені лише судна, щодо яких є впевненість, що ця нафта не з Казахстану. Також видання перевірило, що у всіх танкерів є західне страхування.

Загалом ці сім танкерів перевозять близько 5 млн барелів сирої нафти і вказали точкою прибуття Індію, яка після 24 лютого стала одним з найбільших покупців російської нафти.

Сінгапурський оператор одного з танкерів у коментарі повідомив, що має запевнення від партнерів, що даний вантаж відповідає вимогам згідно з граничною ціною на нафту. Власники решти шість не надали коментарів.

Як відомо, Кремль раніше заявив, що Росія не буде продавати нафту країнам, які виконуватимуть умови граничного обмеження ціни на газ. При цьому, у Росії заявляли, що більшість нафти і так продається за ціною, що дорівнює граничній, або нижчою.

Нагадаємо, після досягнення домовленості між 27 державами-членами Євросоюзу "Велика сімка" (G7), а також Австралія з 5 грудня запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Росії, на рівні $60 за барель.

Санкції ЄС передбачають заборону на імпорт, купівлю та транспортування російської нафти країн ЄС і третіх країн з 5 грудня. Дія цієї заборони не поширюватиметься на надання професійної допомоги, посередницьких послуг, фінансування та фінансової допомоги для транспортування, торгівлі російською нафтою, що продається нижче встановленої граничної ціни.