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Новини Енергетика
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нафта (4378) Росія (11616) санкції (3439)

Росія дала задню щодо погроз не продавати нафту за граничною ціною, – FT

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нафта

Російську нафту почали везти до Індії на танкерах, застрахованих західними компаніями. Це може бути першим сигналом про те, що Москва відступила від своїх початкових погроз взагалі не продавати нафту за граничною ціною, встановленою країнами "Великої сімки".

Про це повідомляє Financial Times, передає "Європейська правда".

Згідно із запровадженою країнами "Групи семи" граничною ціною, покупці російської нафти можуть використовувати брокерські та страхові послуги західних агентів лише за умови, що ця нафта купується не дорожче, ніж по $60 за барель.

Видання проаналізувало дані про поставки від компанії Kpler, з яких випливає, що після 5 грудня російську сиру нафту завантажили щонайменше на сім танкерів, які застраховані західними компаніями. До них включені лише судна, щодо яких є впевненість, що ця нафта не з Казахстану. Також видання перевірило, що у всіх танкерів є західне страхування.

Загалом ці сім танкерів перевозять близько 5 млн барелів сирої нафти і вказали точкою прибуття Індію, яка після 24 лютого стала одним з найбільших покупців російської нафти.

Сінгапурський оператор одного з танкерів у коментарі повідомив, що має запевнення від партнерів, що даний вантаж відповідає вимогам згідно з граничною ціною на нафту. Власники решти шість не надали коментарів.

Як відомо, Кремль раніше заявив, що Росія не буде продавати нафту країнам, які виконуватимуть умови граничного обмеження ціни на газ. При цьому, у Росії заявляли, що більшість нафти і так продається за ціною, що дорівнює граничній, або нижчою.

Нагадаємо, після досягнення домовленості між 27 державами-членами Євросоюзу "Велика сімка" (G7), а також Австралія з 5 грудня запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Росії, на рівні $60 за барель.

Санкції ЄС передбачають заборону на імпорт, купівлю та транспортування російської нафти країн ЄС і третіх країн з 5 грудня. Дія цієї заборони не поширюватиметься на надання професійної допомоги, посередницьких послуг, фінансування та фінансової допомоги для транспортування, торгівлі російською нафтою, що продається нижче встановленої граничної ціни.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+8
Якби, вони, не дали в заднюю,- тоді в заднюю, дали б їм...
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16.12.2022 13:15
+5
Шлюхины дети
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16.12.2022 12:55
+5
заради продажу нафти вони дадуть і в задню, і в передню...
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16.12.2022 14:07
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Шлюхины дети
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16.12.2022 12:55 Відповісти
Якби, вони, не дали в заднюю,- тоді в заднюю, дали б їм...
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16.12.2022 13:15 Відповісти
заради продажу нафти вони дадуть і в задню, і в передню...
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16.12.2022 14:07 Відповісти
...тоб то, і в анал, і в орал.
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17.12.2022 18:33 Відповісти
я щось не до кінця догнав. якщо ціна максимальна на цапську нафту 60 за бочку, то на кого ж тоді лягають витрати на страхування танкерів і вартість самої доставки нафти з портів парашки до портів покупців? тобто у скільки ця нафта обійдеться по факту кінцевому покупцю, наприклад, індусам?
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16.12.2022 14:56 Відповісти
Чому не продавати за 60 дол коли світова ціна нафти впала взагалі, і тепер нафта Urals коштує дешевше 50?

От побачимо, якщо світова ціна буде 100 дол, чи поїдуть такі танкери, якщо поїдуть, то можна сказати що РФ погодилася з обмеженням ціни на свою нафту, а поки це просто звичайна ціна
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16.12.2022 15:03 Відповісти
Раїся дала в зад.
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16.12.2022 15:23 Відповісти
60 занадто висока стеля
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16.12.2022 18:47 Відповісти
А Симоньян их предупреждала : нельзя давать заднюю ! Не послушали бывалую...

https://yandex.ru/video/preview/18096604674464577669
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16.12.2022 22:06 Відповісти
Дарма. Я все хочу побачити як їх не ефективну видобувну галузь розкрадуть та розтягнуть на чермет росіяни.
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17.12.2022 11:37 Відповісти
"Штош ті фраєр сдал назад?"
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17.12.2022 11:59 Відповісти
Для РФ 60$ это хорошая цена, вот если бы 40$ за бочку.....
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17.12.2022 14:32 Відповісти
Саудиты грозились, что могут сделать и по пять...
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17.12.2022 16:47 Відповісти
Так сейчас это не показатель, т.к. граничная цена и так выше ихней рыночной цены, потому покупатели и не настаивают на 60$. Вот если цена подскочит, вот тогда будет видно как все повернется.
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18.12.2022 12:27 Відповісти
 
 