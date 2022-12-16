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Новини Енергетика
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Молдова (499) електроенергія (2945)

У Молдові повідомляють про перебої в енергосистемі через ракетні удари РФ по Україні

Новини БізнесЦензор Енергетика

свет

Держпідприємство Молдови Moldelectrica повідомило про перебої в електроенергетичній системі через ракетні удари РФ по інфраструктурі України.

Про це повідомляє NewsMaker.

"Ризик відключення електрики в Молдові – дуже високий", – наголосили у компанії.

Як повідомлялося, Росія 16 грудня вчергове нанесла масований ракетний удар по інфраструктурі України. Наразі повністю знеструмлені, Черкаси, Полтава та Харків. Екстрені аварійні відключення світла запровадили по всій країні. 

Водночас міністр енергетики Герман Галущенко заявив про пошкодження енергетичних об’єктів на сході та півдні країни внаслідок ракетних ударів.

Автор: Юлiя Недашківська
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Чи є перетоки з української системи в європейську? Так. І це нас дуже сильно рятує. На щастя на початку війни ми змогли синхронізувати свою систему з європейською. А в єдиній синхронній системі звісно будуть перетоки. Але те, що виходить з нашої системи в Європейську в Угорщину, потім, синхронно, повертається, наприклад, на півдні, з Румунії через Молдову. І це дуже допомагає, бо це збільшує логістичні можливості системи, Джерело: https://biz.censor.net/m3385207

Але от дивно, коли ракети по Україні, чомусь в Молдові пропадає електрика...
Хочу наче б то це не щ України в Молдову електрика, а навпаки, якщо вірити такім статтям..
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16.12.2022 12:15 Відповісти
 
 