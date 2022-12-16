"АрселорМіттал Кривий Ріг" отримає від ЄБРР $100 мільйонів кредиту для продовження роботи

Європейський банк реконструкції та розвитку надасть найбільшому меткомбінату України – "АрселорМіттал Кривий Ріг" – до $100 млн кредиту.

Про це повідомляє пресслужба ЄБРР.

"Кредит буде використано для фінансування потреб компанії в оборотному капіталі для забезпечення безперервності діяльності в Україні", – йдеться в повідомленні.

Фінансування ЄБРР надається за надзвичайних обставин, спричинених російським вторгненням.

"ArcelorMittal Кривий Ріг" – найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема арматури та катанки. Наразі комбінат перебуває у серйозній кризі через російське вторгнення. Традиційні ринки експорту концентрату та металопродукції стали недосяжними для підприємства через блокаду РФ українських морських портів.