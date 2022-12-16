"Укрзалізниця" повідомила про затримку 17 поїздів

Унаслідок знеструмлення, спричиненого ворогом, уже 17 поїздів "Укрзалізниці" прямують із затримками на понад 30 хвилин.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Водночас наголошується, що жоден поїзд далекого сполучення не скасовано. Якщо пасажирпропустив свій рейс через тривогу, він за тим же квитком може їхати наступним поїздом.

"Резервні тепловози миттєво виведені в роботу та підстраховують на знеструмлених ділянках; вокзали працюють на посадку та висадку через підземні переходи, люди перебувають в укриттях", – додали в "Укрзалізниці".

Наразі затримуються наступні поїзди:

№45/46 Ужгород – Харків +1:46;

№111/112 Київ – Ізюм +1:40;

№149/150 Чернівці – Полтава-Півд. +1:20;

№31/32 Перемишль – Запоріжжя +1:18;

№21/22 Трускавець – Харків +1:17;

№707/708 Київ – Чернігів +1:17;

№15/16 Рахів – Харків +1:15;

№93/94 Хелм – Харків +1:15;

№131/132 Дніпро – Львів +1:13;

№119/120 Львів – Запоріжжя-1 +1:11;

№721/722 Київ – Харків +1:10;

№731/732 Київ – Дніпро +1:07;

№725/726 Харків – Київ +1:07;

№715/716 Перемишль – Київ +1:01.

"По Одеській, Придніпровській, Південній залізницях приміські поїзди, що вже в дорозі, далі прямуватимуть під тепловозами зі спізненнями до 2 годин", – додають залізничники.

При цьому Київська кільцева електричка продовжує рух із затримками через знеструмлення на кількох столичних ділянках, але рух через обидва мости продовжується.

Раніше "Укрзалізниця" повідомила про знеструмлення ділянок у чотирьох областях.