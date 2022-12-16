Аварійні відключення світла запровадили по всій Україні, є влучання в енергооб’єкти кількох областей, – ОПУ

У зв’язку з влучаннями в енергооб’єкти в декількох областях України по всій країні вводяться екстрені аварійні відключення світла.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram.

"Просимо з розумінням ставитись до відключень електроенергії та тимчасових перепадів подачі водо/теплопостачання. ДСНС, електрики і всі служби працюють на місцях влучень", – наголосив він.

За його словами, у разі необхідності можна користуватися "Пунктами Незламності", які розгорнуті по всій країні.

Знайти найближчий "Пункт Незламності" можна за посиланням nezlamnist.gov.ua або через телеграм-бот @nezlamnistbot.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив про пошкодження енергетичних об’єктів на сході та півдні країни внаслідок ракетних ударів.