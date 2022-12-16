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Новини Енергетика
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Аварійні відключення світла запровадили по всій Україні, є влучання в енергооб’єкти кількох областей, – ОПУ

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У зв’язку з влучаннями в енергооб’єкти в декількох областях України по всій країні вводяться екстрені аварійні відключення світла.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram.

"Просимо з розумінням ставитись до відключень електроенергії та тимчасових перепадів подачі водо/теплопостачання. ДСНС, електрики і всі служби працюють на місцях влучень", – наголосив він.

За його словами, у разі необхідності можна користуватися "Пунктами Незламності", які розгорнуті по всій країні.

Знайти найближчий "Пункт Незламності" можна за посиланням nezlamnist.gov.ua або через телеграм-бот @nezlamnistbot.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив про пошкодження енергетичних об’єктів на сході та півдні країни внаслідок ракетних ударів.

Автор: Юлiя Недашківська
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Тимошенко , крадій, оце йовтище , що Порш за 7млн під час війни купило та віджало джип від женерал моторс , переданий на зсу? Краще б не світився, закрив пиз@ка та пішов в гості до кобзона разом з єрмачкою та таттаровою та всією опою
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16.12.2022 16:42 Відповісти
Рінат Ахметов як завжди на висоті! І владу підкормить І собі добряче заробить.
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05.06.2023 14:21 Відповісти
 
 