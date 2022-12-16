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Міністр енергетики повідомив про пошкодження енергооб’єктів на сході та півдні країни

Новини БізнесЦензор Енергетика

ремонт,електроенергія,світло,відновлення

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив про пошкодження енергетичних об’єктів на сході та півдні країни внаслідок ракетних ударів.

Про це він повідомив у Facebook.

"Чергова хвиля масованих російських обстрілів енергетичної інфраструктури. Вже пошкоджені енергооб'єкти як на сході, так і на півдні країни", – написав він.

За його словами, наразі обстріли все ще тривають.

Міністр також припускає падіння обсягів генерації, тож відбуватимуться аварійні відключення світла.

"Як тільки це буде можливо – енергетики відновлюватимуть енергопостачання", – запевнив він.

Як повідомлялося, Росія 16 грудня вчергове нанесла масований ракетний удар по інфраструктурі України. Наразі повністю знеструмлені Полтава та Харків. Також екстрені відключення світла вже запроваджені у Києві. 

Автор: Юлiя Недашківська
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Жодного разу цей чоловік на посаді в міністерстві не може повідомити, як там у міністерстві, включно з держсекретарем🤷‍♂️, з виконанням ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період»⁉️⁉️⁉️⁉️🤬😡😠🤔🤔
Про все інше Украінці своїми очима бачуть‼️‼️‼️
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16.12.2022 13:59 Відповісти
 
 