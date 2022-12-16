Міністр енергетики повідомив про пошкодження енергооб’єктів на сході та півдні країни
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Міністр енергетики Герман Галущенко заявив про пошкодження енергетичних об’єктів на сході та півдні країни внаслідок ракетних ударів.
Про це він повідомив у Facebook.
"Чергова хвиля масованих російських обстрілів енергетичної інфраструктури. Вже пошкоджені енергооб'єкти як на сході, так і на півдні країни", – написав він.
За його словами, наразі обстріли все ще тривають.
Міністр також припускає падіння обсягів генерації, тож відбуватимуться аварійні відключення світла.
"Як тільки це буде можливо – енергетики відновлюватимуть енергопостачання", – запевнив він.
Як повідомлялося, Росія 16 грудня вчергове нанесла масований ракетний удар по інфраструктурі України. Наразі повністю знеструмлені Полтава та Харків. Також екстрені відключення світла вже запроваджені у Києві.
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