БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
574 відвідувача онлайн
Новини ЕнергетикаКомунальні послуги
7 950 10
Київ (4310) електроенергія (2945) водопостачання (162)

У Києві ввели екстрені відключення світла, також є проблеми з водопостачанням

Новини БізнесЦензор Енергетика Комунальні послуги

електрика,світло,відключення,темрява,блекаут

У Києві внаслідок ракетної атаки з боку РФ вводяться екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК у Telegram.

"Київ: через ракетну атаку вводяться екстрені відключення світла. Залишайтесь в укриттях!", – йдеться у повідомленні.

Також мер столиці Віталій Кличко заявив, що внаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури у місті перебої з водопостачанням.

"У зв‘язку з пошкодженнями енергоінфраструктури в усіх районах столиці є перебої з водопостачанням. Фахівці працюють, щоб стабілізувати систему. Про всяк випадок, підготуйте запас питної та технічної води", – наголосив він.

Раніше Кличко повідомляв про вибухи у Деснянському, Дніпровському та Голосіївському районах Києва. 

Як повідомлялося, Росія 16 грудня вчергове нанесла масований ракетний удар по інфраструктурі України. Наразі повністю знеструмлені Полтава та Харків.

Автор: Юлiя Недашківська
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+12
Треба було лише на себе надіятись і створювати власне, щоб потім не чекати на «Петріот» від дяді Сема.
Голосування за дебілі та ворогів, тотальна безвідповідальність, от і маємо.
показати весь коментар
16.12.2022 10:37
+6
Ну, нічого. Ось через півроку під'їде Patriot, і тоді...
показати весь коментар
16.12.2022 10:33
+4
Так. Дрони виявляють пво - де погас його маячок там і точка пво і далі прокладають маршрут для ракет по цим даним
показати весь коментар
16.12.2022 10:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну, нічого. Ось через півроку під'їде Patriot, і тоді...
показати весь коментар
16.12.2022 10:33 Відповісти
Треба було лише на себе надіятись і створювати власне, щоб потім не чекати на «Петріот» від дяді Сема.
Голосування за дебілі та ворогів, тотальна безвідповідальність, от і маємо.
показати весь коментар
16.12.2022 10:37 Відповісти
А чого ж нам не сказали, що треба було надіятись тільки на себе? Як же еуропа? Всі ж надіялись на " заграница нам поможет", НАТО, еуропа, весь світ з нами, а виявляється, треба було тіки на себе розраховувати, щоб перемогти РФ?
Треба було створити першу армію світу, щоб перемогти другу армію світу, а ми ж такі дурні, не зробили цього
показати весь коментар
16.12.2022 11:39 Відповісти
Вже можна передбачувати. Якщо атакують дронами, на наступні дні будуть ракети.
показати весь коментар
16.12.2022 10:33 Відповісти
Так. Дрони виявляють пво - де погас його маячок там і точка пво і далі прокладають маршрут для ракет по цим даним
показати весь коментар
16.12.2022 10:36 Відповісти
А нічого що дрони збивають банально спареними кулеметами, а балістичні ракети зовсім іншим обладнанням?
показати весь коментар
16.12.2022 11:44 Відповісти
Головне не бити по росбазах нехай стріляють по наших містах в білорусі бо лука розсердиться і тоді капець.
показати весь коментар
16.12.2022 10:43 Відповісти
На Троєщині і опалення вимкнули
показати весь коментар
16.12.2022 10:56 Відповісти
От наприклад, буде весна, потім літо, потім знову осінь та зима...
Є якись стратегічний план, окрім сподівання що у РФ закінчаться ракети?

РФ є все ж таки виробником ціх ракет, і чому вони повинні припинитися вироблятись? Зазвичай під час війни виробництво військове збільшується а не зменшується.
показати весь коментар
16.12.2022 11:54 Відповісти
Вони про ті ракети з квітня місяця пиз...ть , от от і закінчаться . На кого взагалі ця інформація розрахована. Ви краще розкажіть що наш невї...ий уряд та міська влада Києва робить для того щоб не було колапсу, окрім того що розповідати як місто замерзне , як треба кудись їхати. І саме головне хай розкажуть як гроші треба красти. З квітня по листопад було немало часу. Що зробили? Ніх...я не зробили. Асфальт на прибудинкових територіях клали. Ах вже мені цей асфальт. Золота асфальтова жила бл..дь.
показати весь коментар
16.12.2022 12:31 Відповісти
 
 