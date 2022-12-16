У Києві ввели екстрені відключення світла, також є проблеми з водопостачанням
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У Києві внаслідок ракетної атаки з боку РФ вводяться екстрені відключення електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК у Telegram.
"Київ: через ракетну атаку вводяться екстрені відключення світла. Залишайтесь в укриттях!", – йдеться у повідомленні.
Також мер столиці Віталій Кличко заявив, що внаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури у місті перебої з водопостачанням.
"У зв‘язку з пошкодженнями енергоінфраструктури в усіх районах столиці є перебої з водопостачанням. Фахівці працюють, щоб стабілізувати систему. Про всяк випадок, підготуйте запас питної та технічної води", – наголосив він.
Раніше Кличко повідомляв про вибухи у Деснянському, Дніпровському та Голосіївському районах Києва.
Як повідомлялося, Росія 16 грудня вчергове нанесла масований ракетний удар по інфраструктурі України. Наразі повністю знеструмлені Полтава та Харків.
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Голосування за дебілі та ворогів, тотальна безвідповідальність, от і маємо.
Треба було створити першу армію світу, щоб перемогти другу армію світу, а ми ж такі дурні, не зробили цього
Є якись стратегічний план, окрім сподівання що у РФ закінчаться ракети?
РФ є все ж таки виробником ціх ракет, і чому вони повинні припинитися вироблятись? Зазвичай під час війни виробництво військове збільшується а не зменшується.