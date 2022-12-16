У Києві зупинили рух метрополітену, станції працюють як укриття

У Київському метрополітені тимчасово призупинили рух на всіх гілках. Водночас підземні станції працюють як укриття.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Рух метро тимчасово зупинено на всіх гілках. Підземні станції працюють як укриття. Повітряна тривога триває. Будь ласка, залишайтеся в укриттях. Про відновлення руху повідомимо додатково", – зазначив він.

Раніше мер столиці повідомляв про вибухи у Деснянському, Дніпровському та Голосіївському районах Києва.

Як повідомлялося, Росія 16 грудня вчергове нанесла масований ракетний удар по інфраструктурі України. Наразі повністю знеструмлені Полтава та Харків.