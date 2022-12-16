Кількість ввезених в Україну електромобілів за рік зросла на 28%, – "Опендатабот"

За 11 місяців 2022 року в Україну ввезли 11 700 електрокарів, що на 28% більше, ніж за аналогічний період минулого року (9 130).

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Торік в Україну ввозили у середньому 830 електрокарів на місяць. В перший місяць вторгнення РФ кількість імпортованих авто скоротилась до 195, натомість вже у квітні збільшилась удвічі й відтоді поступово зростала.

"Сплеск" ввезень електроавтівок зафіксовано в серпні. Тоді кількість електрокарів за місяць зросла у понад 2 рази – до 1540 електрокарів.

Як й торік, найбільшим попитом в українців користується Nissan Leaf. Цьогоріч було ввезено 2 154 таких авто – це 18% від усіх ввезених електрокарів за період.

Другу позицію обійняв Volkswagen ID.4 – 1 142 авто, 10% від загальної кількості електрокарів.

Tesla Model 3 втратила одну позицію та замикає трійку найпопулярніших електрокарів в Україні. Цьогоріч було ввезено 784 такі авто. Це майже 7% від загальної кількості імпортованих електрокарів.